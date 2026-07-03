Ata Atun’un “KKTC politik tarihi, Kıbrıs siyasetine akademik bakış” kitabının 18. cildi tanıtıldı

Araştırmacı-yazar Ata Atun’un kaleme aldığı “KKTC Politik Tarihi, Kıbrıs Siyasetine Akademik Bakış” adlı kitabın 18. cildi, Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY Vakfı) merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Araştırmacı-yazar Ata Atun’un kaleme aldığı “KKTC Politik Tarihi, Kıbrıs Siyasetine Akademik Bakış” adlı kitabın 18. cildi, Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY Vakfı) merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel’in katıldığı tanıtım etkinliğinde, SAMTAY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun da yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAMTAY Vakfı Genel Müdürü Merve Kılınç, vakfın kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından sırasıyla Ata Atun ile Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, SAMTAY Vakfı’nı her ziyaretinde yeni bir eser ve hizmetle karşılaştığını söyledi.

Kıbrıs’ın birçok medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Üstel, Ata Atun ile merhum eşi Suna Atun’un hazırladığı eserlerin gelecek nesillere bırakılan değerli bir miras niteliği taşıdığını ifade etti.

Gençlerin Kıbrıs kültürü, tarihi ve edebiyatıyla bağlarını korumasının önemine işaret eden Üstel, vakfın yayımladığı eserlerin bu alanda önemli bir kaynak oluşturduğunu söyledi. “Söz uçar, yazı kalır” anlayışıyla hazırlanan çalışmaların kültürel hafızanın yaşatılmasına katkı sağladığını kaydeden Üstel, vakfın çalışmalarından dolayı Sunat Atun’u tebrik etti.

-Ata Atun

Ata Atun, kitabın 2021-2024 yılları arasında kaleme aldığı Türkçe köşe yazılarından oluştuğunu belirtti. Bu tür eserlerin değerinin çoğu zaman yayımlandıkları dönemde değil, yıllar sonra ortaya çıktığını ifade eden Atun, kitapların araştırmacılar ve akademisyenler için önemli başvuru kaynakları haline geldiğini söyledi.

İlk kitabını, “Excerptia Cypria” adlı eseri çevirebilmek amacıyla dört yıl boyunca Orta Çağ İngilizcesi çalışarak hazırladığını anlatan Atun, daha sonra “Mağusa Yazıları” ve “Lefkoşa Yazıları” başlıklı eserlerini yayımladığını kaydetti.

SAMTAY Vakfı’nın yıllar içinde önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Ata Atun, vakfın bugün ulaştığı noktadan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, çalışmaları dolayısıyla Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sunat Atun’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel’e, Ata Atun ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sunat Atun tarafından kitabın 18. cildi takdim edildi.