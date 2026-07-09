Atahan Akçam Beşiktaş yolunda

KKTC’den Beşiktaş Hentbol Takımı’na transfer olan genç sporcu Atahan Akçam, İstanbul’da başlayacak kamp öncesinde KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen programla uğurlandı.

KKTC’den Beşiktaş Hentbol Takımı’na transfer olan genç sporcu Atahan Akçam, İstanbul’da başlayacak kamp öncesinde KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen programla uğurlandı.

Lefkoşa’daki dernek binasında ağırlanan Akçam’a üyelik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, yeni takımında başarılı ve uzun bir spor kariyeri temennisinde bulunuldu.

KKTC’de yetişen genç sporcunun siyah-beyazlı forma altında mücadele edecek olması gururla karşılandı.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği açıklaması şöyle:

“Gurur Duyuyoruz! Beşiktaş Hentbol Takımı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden transfer ettiği sporcumuz Atahan Akçam, İstanbul’da başlayacak Beşiktaş Hentbol Takımı kampına katılmak üzere, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu tarafından uğurlandı. Genç sporcumuz, Lefkoşa’daki yeni dernek binamızda; Yönetim Kurulu Asbaşkanı Avukat Pınar Erişmen Ateş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Canol Göktaş, Kadir Kalkan, Olcayto Öktem ve Hasan Gülseren tarafından ağırlandı. Ziyaret kapsamında kendisine derneğimizin üyelik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, Beşiktaş çatısı altındaki spor hayatında başarılarla dolu, sağlıklı ve uzun bir kariyer temennisinde bulunuldu. KKTC’den yetişen bir sporcunun Beşiktaş forması altında ülkemizi temsil edecek olmasından büyük gurur duyuyor, sevgili Atahan Akçam’a siyah-beyaz forma altında üstün başarılar diliyoruz. Yolun açık, başarıların daim olsun Atahan!”