Ataoğlu: Çöp sorununun çözümü için son aşamaya gelindi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre konusunda yerel yönetimlerle ortak yürütülen çalışmalar kapsamında çöp sorununun çözümünde son aşamaya gelindiğini belirterek, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve belediyelerle yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre konusunda yerel yönetimlerle ortak yürütülen çalışmalar kapsamında çöp sorununun çözümünde son aşamaya gelindiğini belirterek, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve belediyelerle yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Meclis Genel Kuruu devam ediyor. Cumhuriyet Meclisi’nde Cumhuriyetçi Türk Partsi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin “Ülkemizin Dijital Güvenliği ve Çevre Krizi” konulu konuşmasına yanıt veren Ataoğlu, çöp depolama alanlarında yaşanan sorunlar ve yangınlarla ilgili eleştirilerin haklı yönleri bulunduğunu ifade etti.

Hükümetin bu konuda yerel yönetimlerle birlikte hareket ettiğini belirten Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Çöp transfer istasyonlarının kurulması ve sıfır atık hedefi doğrultusunda gerekli adımların atıldığını söyleyen Ataoğlu, belediyelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da gerçekleştirdiği temaslarda da konuyu gündeme getirdiğini belirten Ataoğlu, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yapılacak görüşmenin ardından yerel yönetimlerle yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

“Bu çalışma gizli yürütülen ya da tek başına yapılan bir çalışma değildir” diyen Ataoğlu, tüm belediyelerle ortak hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Çöp depolama alanlarında yaşanan yangınların ve ortaya çıkan görüntülerin kendilerini de rahatsız ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Ülkemize gelen misafirlerin bu konudaki sorularına cevap verememek hiçbirimizin hoşuna gitmiyor.” dedi.

Ataoğlu, çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik projelerde son aşamaya gelindiğini belirterek, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin ardından belediyelerle birlikte nihai kararların alınmasının hedeflendiğini kaydetti.