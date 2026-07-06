Ataoğlu: Diasporadaki gençlerimiz ata topraklarıyla bağını koparmamalı

Konuşmasının başında festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Ataoğlu, "geçmiş dönemde Enfield Belediye Başkanlığı görevini yürüten, İngiliz Parlamentosu'na giren ilk Kıbrıslı Türk ve Konut, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı, Nesil Çalışkan'ı da festivalde yanımızda görmek bizim için büyük bir mutluluktur" ifadelerine yer ver…

Konuşmasının başında festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Ataoğlu, "geçmiş dönemde Enfield Belediye Başkanlığı görevini yürüten, İngiliz Parlamentosu'na giren ilk Kıbrıslı Türk ve Konut, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı, Nesil Çalışkan'ı da festivalde yanımızda görmek bizim için büyük bir mutluluktur" ifadelerine yer verdi.

"Türkçe eğitimi ve kültürel bağlar güçlenmeli"

Ataoğlu, yurt dışında büyüyen çocukların ana dillerini ve kültürel kimliklerini koruyabilmeleri için Türkçe eğitiminin büyük önem taşıdığını belirterek, bu konuda ailelere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

KKTC hükümeti olarak diaspora çocuklarının Türkçe öğrenmesi ve kültürel değerlerini yaşatabilmeleri adına yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ataoğlu, kültürel mirasın ancak yeni nesillere aktarılmasıyla korunabileceğini dile getirdi.

"Gençler ata topraklarıyla buluşturulmalı"

Konuşmasında gençlere özel bir parantez açan Ataoğlu, İngiltere'de yaşayan gençlerin Kuzey Kıbrıs'ı yakından tanımalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçmiş yıllarda düzenlenen gençlik kamplarını hatırlatan Ataoğlu, İngiltere'deki gençlerin KKTC'deki akranlarıyla bir araya gelmelerini sağlayacak kültürel ve sosyal projelerin sürdürülmesini arzuladıklarını belirtti.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs'ı hiç görmemiş çocukların ata topraklarını ziyaret etmelerinin, tarihi ve kültürü yerinde öğrenmelerinin hem kimlik bilincini güçlendireceğini hem de edindikleri deneyimleri yaşadıkları ülkelerdeki diğer gençlere aktarmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.