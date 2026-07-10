Ataoğlu: Doğal gaz projesi, KKTC’nin enerji geleceğini güvence altına alacak tarihi bir adımdır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın, KKTC’nin enerji alanındaki geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın, KKTC’nin enerji alanındaki geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü vizyon ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu projenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enerji arz güvenliğini uzun yıllar boyunca güvence altına alacağını ifade etti.

“Anamur’dan Teknecik’e uzanacak doğal gaz hattı yalnızca bir enerji yatırımı değildir. Bu proje, ülkemizin ekonomik kalkınmasına, sanayisinin gelişmesine, turizminin güçlenmesine ve çevre dostu enerji dönüşümüne önemli katkılar sağlayacak stratejik bir adımdır.” diyen Ataoğlu, doğal gazın elektrik üretiminde kullanılmasının hem maliyetleri düşüreceğini hem de daha temiz bir enerji üretim sürecini beraberinde getireceğini vurguladı.

Turizm sektörünün kesintisiz ve kaliteli enerjiye büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Ataoğlu, enerji altyapısının güçlenmesiyle birlikte yatırım ortamının daha da iyileşeceğini, yeni yatırımların önünün açılacağını ve ülke ekonomisinin rekabet gücünün artacağını söyledi.

Ataoğlu, “Enerji arz güvenliği güçlü olmayan bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasından söz etmek mümkün değildir. Bu proje sayesinde hem vatandaşlarımız hem de üretim sektörlerimiz daha güvenli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.

Doğal gazın çevresel açıdan da önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çeken Ataoğlu, fosil yakıt kullanımının azalmasıyla karbon emisyonlarının düşeceğini, bunun da çevrenin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara önemli katkı sunacağını kaydetti.

Ataoğlu açıklamasının sonunda, “Anavatan Türkiye’nin her alanda olduğu gibi enerji konusunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam etmesi bizler için büyük bir güç ve güvencedir. Bu tarihi projede emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.

Ülkemizin geleceğine yön verecek bu önemli yatırımın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.