Ataoğlu, Girne Antik Liman’daki İskele çalışmalarını inceledi

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Ataoğlu, iskele yapımında sona yaklaşıldığını belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte limanın hem görsel hem de işlevsel açıdan önemli bir kazanım elde edeceğini ifade etti.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Ataoğlu, iskele yapımında sona yaklaşıldığını belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte limanın hem görsel hem de işlevsel açıdan önemli bir kazanım elde edeceğini ifade etti.

Ataoğlu, Girne Antik Liman’ın ülke turizminin en önemli simgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, yürütülen çalışmaların tarihi dokuyu koruyarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını söyledi.

Yeni iskelenin tamamlanmasıyla birlikte limandaki kullanım kapasitesinin artırılacağını kaydeden Ataoğlu, ziyaretçilerin ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet alabileceğini belirtti.

Ataoğlu, “Girne Antik Liman, ülkemizin dünyaya açılan en önemli vitrinlerinden biridir. Burada yürüttüğümüz her çalışma, tarihi mirasımıza sahip çıkarken aynı zamanda turizm altyapımızı güçlendirme hedefi taşımaktadır. İskele yapımında artık son aşamaya gelinmiş olması memnuniyet vericidir. Tamamlandığında limanımıza değer katacak önemli bir eser daha kazandırmış olacağız” dedi.