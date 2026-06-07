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Ataoğlu, milli takımı kutladı: “Gurur duyuyoruz”

KIBRIS 19
Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 12:32 | Güncellendi: 07.06.2026 14:56 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Ataoğlu, mesajında, turnuva boyunca ortaya koyduğu mücadele ve inançla Kıbrıs Türk halkına gurur yaşatan futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç'un bu tarihi başarıdaki rolüne dikkat çekti.
Ataoğlu, milli takımı kutladı: “Gurur duyuyoruz”

Ataoğlu, mesajında, turnuva boyunca ortaya koyduğu mücadele ve inançla Kıbrıs Türk halkına gurur yaşatan futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç'un bu tarihi başarıdaki rolüne dikkat çekti.

Bu şampiyonluğun, sadece sportif başarı değil, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğinin en güzel göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Şampiyon olan milli takımımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı bize göstermiştir ki, Kıbrıs Türk halkı, sporun her alanında azmiyle, kararlılığıyla ve yeteneğiyle büyük başarılara imza atabilecek güce sahiptir.” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs