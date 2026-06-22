Ataoğlu: Sıfır Atık Projelerinde sona yaklaşıldı

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Güngör Düzenli Depolama Tesisi ve atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, tüm yerel yönetimlerle ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek çöp transfer istasyonlarının kurulması ve sıfır atık hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Güngör’de yaşanan yangınların kendilerini de rahatsız ettiğini kaydeden Ataoğlu, “Oranın yanması tabii ki hoşumuza gitmiyor” dedi.

Sıfır atık hedefi doğrultusunda hazırlanan projelerde son aşamaya gelindiğini vurgulayan Ataoğlu, sürecin tamamlanması için önümüzdeki hafta Ankara’da temaslarda bulunacaklarını açıkladı. Ataoğlu, “Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili Ankara’ya gideceğiz ya da bu işle ilgili yetkililer buraya gelecek. Çalışmalarda sona yaklaşıldı” ifadelerini kullandı.

Atık yönetimi ve çöp transfer istasyonlarına yönelik projelerin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşacağını belirten Ataoğlu, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü söyledi.