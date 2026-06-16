Ataoğlu: Sonuçsuz kalacak bir görüşme sürecine girilmesi doğru olmaz

Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırarak, süreç hakkında bilgi verdiğini, Erhürman’ın dört maddelik metodolojisinin gündeme alınması ve sonuç elde edilebilecek bir zeminin oluşması halinde görüşmelerin başlayabileceğini dile getirdiğini söyledi.

Görüşmelerin Türkiye ile istişare içinde yürütülmesinin önemine işaret eden Ataoğlu, bunun Türkiye ile yapılacak istişareler ve ortaya konulacak tezlerle şekilleneceğini kaydetti.

Ataoğlu, Kıbrıs Rum tarafının kendi hedefleri ve seçim süreciyle bağlantılı bazı konulara Kıbrıs Türk tarafını da çekmeye çalıştığını söyledi.

“Bundan sonra da olmamız gereken yerde olmaya devam edeceğiz”

Geçmişte uzun yıllar sonuç alınamayan görüşme süreçleri yaşandığını belirten Ataoğlu, aynı sürecin tekrarına taraf olunmaması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, toplantıda Erhürman’a hem DP’nin görüşlerini hem de kişisel değerlendirmelerini aktardıklarını söyledi. Erhürman’a siyasi partileri bilgilendirdiği ve görüşlerini aldığı için teşekkür eden Ataoğlu, bundan sonraki süreçte de bilgi alışverişinin sürdürüleceğini kaydetti.

Ataoğlu, KKTC halkı için olunması gereken yerde olmaya devam edeceklerini ifade etti.