Ataser bağımsız aday: Bizim partimiz halkımızdır

Gündem Kıbrıs Özel Haber Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinde yapılan yatırımları ve yeni dönemde yapmak istediği yeni projeleri anlattı. “Vatan…

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinde yapılan yatırımları ve yeni dönemde yapmak istediği yeni projeleri anlattı.

“Vatandaşın gözünün gördüğünü güzel göstermek yerine altyapıya önem verdik”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, belediye olarak üst yapıdan ziyade önceliklerinin altyapı çalışmaları olduğunu ve 2022 yılından sonra 1.5 yıl boyunca altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyerek, “Belediye olarak altyapı konusunda çok büyük yatırımlar yaptık. Sadece şehirlere değil, köylerimize de yatırımlar yaptık. Özellikle Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgesine yaptığımız yatırımlarda su taşkınlarına karşı önlemler aldık. Fazla yağmur yağdığında su taşkınları olan ve zarar gören konutlar vardı. Bunların çözümü konusunda özellikle derelerin yapımı, ıslahı ve köprülerin geliştirilmesi, yağmur drenajlarının yapılmasına ilişkin, yaklaşık 1.5 yıla yakın bütün bütçemizi altyapıya yatırdık. Altyapıyı yaparken kaldırımlarını ve asfaltlarını da yaptık. Bu yatırımları yaparken her zaman şunu söyledik: vatandaş altyapıya değil, üstyapıya bakıyor ama bir bölgenin gelişmesinin en büyük etkenlerinden biri de altyapının planlanmasıdır. Belediyeler yasası geçtikten sonra, özellikle Lapsa ve Karşıyaka, bir kısmı da Alsancak’ta olmak kaydıyla altyapısı eksik olan, dere yönü belli olmayan ya da mevcut derenin yetersiz olduğu bölgelerimiz vardı. Özellikle altyapıda yaptığımız büyük yatırımlarla, 30 bölgede 30 adet köprü yaptık. Bu köprülerin her birinin maliyeti ortalama 300-400 bin sterlin oldu. Bizim belediye olarak ve yatırımcılarla birlikte yaptığımız c4-5 milyon sterlinlik yatırımlarımız oldu. Bununla birlikte Geçitköy deresinin ıslahının düzenlenmesi, Kozanköy’ün yağmursuyu ve drenajının yenilenmesi, Kayalar-Sadrazamköy’de yaptığımız altyapı çalışmalarında birinci temel prensibimizde göstermelik iş yapmak hedefinde olmadık. Vatandaşın gözünün gördüğünü güzel göstermek yerine altyapıya önem verdik. Lapta’da büyük bir cadde yapıyoruz. Bu sokakları yaparken, altyapısını, yağmur suyu drenaj hattını, su hattını, kanalizasyon altyapısını yaptık. Altyapı konusunda bütünlüklü olarak düşündük ve bu yönde çalışma yapıyoruz. Asfalt konusundaki yatırım maliyeti en düşük maliyettir. Yol yapılıyor ama kanalizasyon, yağmursuyu drenaj, kanalizasyonun döşenmesi 16 milyon tutuyor, asfaltı dökmek 3.5 milyon tutuyor. Bütünlüklü çözüm olmadan, altyapısı olmayan yollara asfalt dökmeyeceğimi ben her zaman söyledim. Biz belediye olarak altyapıya önem verdik ve altyapısı olmadan hiçbir işe girmeyeceğimizi de aktardık. Bunun belediye olarak ve bana siyasi olarak bir zararı varsa bu zararı görmeye hazırım. 10 mahalle yerine 5 mahalle yapacağım ama doğru yapacağım. İşlerde aciliyet sırasına göre gidiyoruz. Lapta ve Karşıyaka’da ana arterleri oluşturuyoruz. Alsancak’ta çok bir sıkıntı bulunmuyor. Ana arterleri tamamladıktan sonra yan arterlere gireceğiz. Bu konuda da planlamayı yaptık ve bu plan çerçevesinde işlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Bize göre bir beldenin gelişimi, altyapının doğru planlanmasından geçmektedir” ifadelerini kullandı.

“Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesinin yüzölçümü 324 kilometrekaredir”

Belediyeler Reformu ile birlikte birleşme süreci hakkında bilgi veren Ataser, “Birleşme süreci 2022 yılı aralık ayından sonra başladı. Bu süreç başladıktan 20 beldeye bakan bir bölge olduk. KKTC’nin en fazla köyüne ve yüzölçümü açısından da en büyük ikinci bölgeyiz. Karpaz alan olarak bizden biraz daha büyük ama çok az bir yerleşime sahiptir. Biz ise en fazla yerleşim yerine sahip bölgeyiz. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesinin yüzölçümü 324 kilometrekaredir” bilgisini verdi.

“Nüfusumuz 60 bin kişiyi buluyor”

Konuşmasının devamında bölgenin nüfusu hakkında da bilgi veren Ataser, “Devlet katkımızı 24 bin 800 rakamına göre alıyoruz. Ancak bizim kendi hesaplamalarımıza göre nüfusumuz 60 bin kişiyi buluyor. Günübirlik beldeye gelen ya da kiraya gelen kişilerden değil, yerleşik nüfustan bahsediyoruz” dedi.

“Nüfus sayımı yapılırsa bizim bütçemiz 2 katına kadar çıkacaktır”

Belediyeler reformu ile birlikte değişen belediye katkı oranları hakkında da konuşan Ataser, “Belediyelere yapılan katkı çerçevesinde, ülke genelinde nüfus sayımı yapılmadığı için eski nüfus sayısına göre katkı alıyoruz. Nüfus sayımı yapılırsa bizim bütçemiz 2 katına kadar çıkacaktır. Bununla birlikte yüzölçümü de kriter alındığı için devlet katkısı verildi. Bu yapılırken coğrafi olarak büyük olmamızdan dolayı yüzölçümü açısından bir pay daha ekstra bir katkı aldık. Ancak şu vardır ki hizmet verdiğimiz alanın büyüklüğü ve ekonomideki son süreçlerin kötü gidişinden dolayı, devlet katkısını TL bazında aldığımız için eridi. Örneğin tüm belediyeler beton alır ve asfalt döker. Yılbaşından önce aldığımız fiyat 3.400 civarındayken, şuanda 4600 civarında. Ancak bizim aldığımız katkı bir yıl boyunca sabittir. Vatandaş 940 TL su faturasına itiraz ediyor. 940 TL bugün ortalama bir restoranda bir yemek bedelidir. Ama biz o 940 TL ile ayda her konuttan 8 kez çöp alıyoruz, evlerin önlerini sürekli temizliyoruz. Böcek ilaçlamalarını yapıyoruz. Evlerde olan farklı durumlardaki vatandaşlarımızın sağlık giderlerini karşılıyoruz. Eğer bir evde gelir düşükse belirli bir miktarda yardımda bulunuyoruz” dedi.

“Okullar artık her konuda bizi arıyor”

Ataser, bölgedeki okullara yapılan katkılar hakkında da bilgi vererek, tüm okulların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Ataser, “Normalde emlak vergisinin yüzde 20’si oranında yardım yapılmaktadır ancak biz emlak vergisi gelirlerimizin tamamını okullarımıza veriyoruz ve tüm okullara katkılarda bulunuyoruz. Belediye olarak, okulların parklarını yapıyoruz, boya işlerini, sınıf işleri, eksik olan klima ve teçhizatlarını karşılıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda elektrikçi ekibimiz gitti ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nin tüm altyapısını düzenledi. Fiziki düzenleme adına da belediye olarak tüm çalışmaları karşılıyoruz. Okullar artık her konuda bizi arıyor. Çocukların etkinliği olacağı zaman, sportif faaliyetlerde, taşımacılıkta veya başka faaliyetlerde katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Belediye şirketi personellerimiz ile birlikte toplam 540 personelimiz bulunmaktadır”

Belediyenin personel sayısı hakkında da bilgi veren Ataser, “Belediyede personel sayımız yeterlidir. Belirli bir sayıya ulaştık ve bu sayıda hizmetimizi veriyoruz. Belediye şirketi personellerimiz ile birlikte toplam 540 personelimiz bulunmaktadır. Bu sayı hem bizim döner sermayeli şirketimizin hizmetlerini hem de belediye hizmetlerini kapsamaktadır. 540 personelimiz ile tüm bölgemizdeki yatırımları yapıyor ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyüyen ve gelişen beldemize daha iyi hizmet vermek için aşağı yukarı her ay iş aracı alıyoruz”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin araçları hakkında da bilgi veren Ataser, “Belediye olarak 14 yeni iş aracı aldık. İş araçları hiçbir zaman yeterli olmuyor. Sürekli yenilenmesi gereken ve çoğalması gereken bir konudur. Bununla ilgili bir planlama yaptık. Özellikle kendi asfaltımızı da kendimiz üretmek istiyoruz. Portatif bir asfalt aracı almak ve kendi asfaltımızı kendimiz üretmek istiyoruz. Önümüzdeki yılki hedefimizde bu bulunmaktadır. Greyder almak da istiyoruz. Büyüyen ve gelişen beldemize daha iyi hizmet vermek için aşağı yukarı her ay iş aracı alıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti her zaman belediyelerimizin yanında olmuştur”

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne katkıları hakkında da bilgi veren Ataser, “Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti her zaman belediyelerimizin yanında olmuştur. En son geçtiğimiz yıl bir katkı aldık. Yıllar içerisinde belediyelere verdikleri destekler tartışılacak noktada değildir. Bu noktada tüm belediye başkanlarının bir teşekkürü vardır. Bizim de bir teşekkürümüz vardır ve belediyeleri vermiş oldukları ve verecekleri katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Belediyelere proje bazında yardımcı oluyorlar. Bugün Kayalar-Sadrazam yolu Elçiliğimiz ve Türkiye Cumhuriyetti tarafından yürütülüyor. 14.5 km’lik bir yol bitmek üzeredir. Yılmazköy-Geçitköy, Yılmazköy-Çamlıbel, Çamlıbel-Geçitköy yolu yapılacaktır. Bunlar büyük yatırımlardır. Bizim belediyemizin ve devletin bütçesinin yetmediği yatırımlardır. Bie yaptıkları bu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ataser bağımsız aday: Bizim partimiz halkımızdır

Yaklaşan seçimlerle ilgili de konuşan Ataser, “Fırat Ataser, 26 Aralık2026 seçiminde yine bağımsız adaydır. Bana partin yok diyorlar. Bizim partimiz sokaktaki insanlardır. Bizim partimiz halkımızdır. Bütün belediye başkanlarının, meclis üyelerinin bağımsız olması gerekir ki daha eşit ve adil bir hizmet verebilsin. Birine bağımlı kalmadan halkın istediğini, kendi doğrusunu hayata geçirmesi gerekir” dedi.

“Biz şehirleri ve köyleri ayırt etmeden, hanelerin seçmen sayısına bakmadan eşit, adaletli hizmet verme hedefindeyiz”

Yeniden seçilmesi durumunda yapacağı projeler hakkında da bilgi veren Ataser, “Belediye olarak bir sonraki dönem için birçok projemiz bulunmaktadır. Milli Park ülkenin konuştuğu ve ülkede tek olan bir parktır. Bununla birlikte Lapsa Sahil Yürüyüş yolunda çok büyük bir düzenlemeye gidiyoruz. Temmuz ayında ilk etabı bitirme hedefindeyiz. Başpınar’da güzel bir sosyal tesisimiz için çalışma başlayacak. Temmuz ayı sonunda bu çalışmaya başlayıp, Eylül-Ekim ayı gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde sosyal tesisimiz çoktur ve sosyal tesis yaratacağımız alanlar da çok fazladır. Tüm bölgelerde denize erişimi sağlamak istiyoruz. Özellikle Lapta çok kumsal olmayan bir bölgemiz. Orada kamusal alanların kullanımını daha doğru bir noktaya getirme noktasında projelerimiz vardır. Yine aynı şekilde Karşıyaka’da plajımızı yapıyoruz. Karşıyaka’da mevcut bir alan var devletin ve orayı da alarak bir deniz müzesi haline getirmek istiyoruz. Yine Mare Monte projemiz vardır ve bu konuda talepte bulunduk. Süreci takip ettikten sonra da buna göre hareket etmek istiyoruz. Mare Monte’yi tamamen belediyeye alıp, düzenleme, onarma, tamir etme ve hayata geçirerek güzel bir alan yaratmak istiyoruz. Eski Mare Monte’yi yeni Mare Monte yapmak istiyoruz. Köylerimizde sosyal alanlar yaratmak istiyoruz. Alsancak’ta nasıl bir Milli Park yaptıysak, Bir tane de Çamlıbel-Tepebaşı için bir milli park projemiz vardır. Gençlerimiz için sosyal konut projemiz vardı. Arazisini yakın zamanda alıp, Çamlıbel-Tepebaşı bölgesine gençlerimiz için sosyal konut yapacağız. Seçim öncesi arazimizi alıp, seçim dönemi halkımıza sosyal konut projemizi göstereceğiz. BU konuda büyük bir adım atacağız. Öte yandan her köyümüzde projelerimiz vardır. Biz şehirleri ve köyleri ayırt etmeden, hanelerin seçmen sayısına bakmadan eşit, adaletli hizmet verme hedefindeyiz. Önemli olan insandır, biz insan odaklıyız. Yaptığımız çalışmaların hemen hemen hepsinde insan odaklı çalışmalarımız vardır. Biz sadece çöp, temizlik, sağlık, plaj, bahçe gibi belediye hizmetlerinin ötesinde, halkı sosyalleştirme noktasındayız. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin bir derneği bulunuyor ve o dernekte 450 üyemiz vardır. Bir sosyal tesis hayata geçirdik. Tekin Adalı Spor salonu farklı bir sistem ve modeldir. Ülkede hiçbir belediyenin yapmadığı ve hayata geçirmediği bir projedir. Çocukların ve gençlerin spor yapabileceği, fitness, jimnastik, yoga, plates, yelken, açık kapalı havuzu olan çok amaçlı bir spor salonu açtık. Bir aile oraya geldiğinde küçük çocuğunu bırakabileceği de bir alan oluşturduk. Orada bir yaşam alanı oluşturduk” dedi.

“Seçimler ve makamlar gelip geçicidir ama kalıcı olan dostluktur”

Konuşmasının sonunda ise Ataser, “Bu yıl bizim seçim dönemimiz. Bu yıl benim en büyük istediğim ve talebim kırgınlıkların olmadığı, hizmetlerin yarıştığı, hiç kimsenin de birbirini kırmadan, birbirine kötü kelimeler kullanmadan ve tartışmadan topluma örnek olabilecek bir sürecin tüm adada geçmesini talep ediyorum. Seçimler ve makamlar gelip geçicidir ama kalıcı olan dostluktur. Bu konuda da en büyük istediğim herkesin ortak düşüncesi oluşmasıdır. Birbirimizi kötülemeden, birbirimizi kırmadan bu süreci yürütmek ve bitirmektir en büyük hedefim. Umarım bunu da kendi bölgemizde görürüz ve yaşayacağımız bu seçim süreci tüm bölgelerde de bu şekilde olur” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.