Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, hükümete Atatürk Öğretmen Akademisi'nin ‘kapatılıp kapatılmayacağı’ tartışmalarının yaşandığı bir dönemde geldiklerini söyledi.

Konuyla ilgili pekçok kez hedef alındıklarını ifade eden Çavuşoğlu, göreve geldikten sonra, uzun yıllar yalnızca konuşulan birçok projeyi hayata geçirdiklerini, kurumun fiziki altyapısı, akademik çalışmaları ve gelecek vizyonuyla önemli bir gelişim gösterdiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, “Akademi buradadır. En yüksek öğrenci sayısı, en yüksek sayıda öğretim kadrosuyla ve en büyük hedefleriyle buradadır” dedi.

Akademi mezunlarının geleceğiyle ilgili yapılan yorumlar hakkında ise Çavuşoğlu, “Hiç kimse merak etmesin. Akademinin, mezun olan öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin geleceği emin ellerde. Onlar emin ellerde oldukça, Kıbrıs Türk halkının geleceği de onlar sayesinde emin ellerdedir” dedi.

Törende Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazım Serkan Burgul, AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Sınıf Öğretmenliği Programı birincisi Burak Aksöğüt, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı birincisi Azra Akyüz ve Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsen Sancar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı ve mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Tören öğretmen yemininin okunması ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.