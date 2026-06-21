Avrupa 41 derecelik sıcaklık nedeniyle kırmızı alarmda: Olağanüstü tedbirler duyuruldu

Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede günlük yaşamı ve kamu etkinliklerini etkileyen önlemler alındı.

Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede günlük yaşamı ve kamu etkinliklerini etkileyen önlemler alındı.

Fransa’da acil servisler ve askeri güçler de dahil olmak üzere ülkedeki 96 idari bölgeden 35’i için kırmızı sıcak hava dalgası ve orman yangını alarmı verildi. Güneybatı bölgelerinden Paris çevresine ve Burgonya’ya kadar uzanan geniş bir alanda sıcaklıkların 39 ila 40 derece arasında seyretmesi, bazı noktalarda ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu başkanlığında gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından, söz konusu 35 bölgede düzenlenecek yıllık müzik festivalleri ve diğer açık hava etkinliklerinde alkol tüketimi yasaklandı. Paris yönetimi ise vatandaşların serinleyebilmesi amacıyla kentteki parkların 24 saat açık tutulmasına karar verdi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin Avrupa’daki sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha şiddetli hâle getirdiğini belirtiyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, sıcak hava dalgalarının verimlilik kayıpları ve enerji tüketimindeki artış nedeniyle ekonomik etkiler yaratabileceğini söyledi. Moulin, kısa vadeli etkilerin boyutuna ilişkin belirsizlik bulunduğunu ancak orta vadede aşırı sıcakların ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Almanya’da da sıcaklıkların birçok bölgede 38 dereceye yaklaşması üzerine ülke genelinde aşırı sıcak uyarıları yayımlandı. Alman Meteoroloji Servisi, yüksek sıcaklık ve nemin birleşmesinin şiddetli fırtınalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İtalya’da sıcaklıkların 36 ila 37 dereceye ulaşması beklenirken, özellikle turistik merkezlerde yoğun sıcaklık günlük yaşamı etkiledi. Roma’da turistler Kolezyum çevresinde uzun kuyruklar oluştururken, bazı ziyaretçiler Claudius Tapınağı’nın yer altındaki daha serin bölümlerine yöneldi.

Ülkenin kuzeyindeki Bologna kentinde ise vatandaşlar serinlemek için tarihi Neptün Çeşmesi çevresinde toplandı ve kentin revaklı bölgelerinde gölge alanlara sığındı.

İspanya Futbol Federasyonu, Madrid’deki Plaza de Colon Meydanı’nda kurulan dev ekranlı taraftar alanını aşırı sıcaklar nedeniyle kapatma kararı aldı. Bu nedenle taraftarlar, İspanya’nın Suudi Arabistan ile oynayacağı Dünya Kupası karşılaşmasını farklı noktalardan takip etmek zorunda kalacak.