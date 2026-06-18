Avrupa Müzik Günü’nü Lefkeliler Hanı Meydanı ve Dayanışma Evi’nde konserlerle kutlanacak

Avrupa Müzik Günü dolayısıyla Lefkoşa’da surlar içinde bulunan Lefkeliler Hanı Meydanı’nda ve ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde açık hava konserleri düzenlenecek.

Avrupa Müzik Günü dolayısıyla Lefkoşa’da surlar içinde bulunan Lefkeliler Hanı Meydanı’nda ve ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde açık hava konserleri düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Müzik Günü kapsamında yarın akşam Lefkeliler Hanı Meydanı’nda konser düzenlenecek. AB desteğiyle düzenlenecek etkinlik, 20.30’da başlayacak. Etkinlikte, Kıbrıs Türk toplumundan genç müzisyenler sahne alacak.

-“United by Sound Day” etkinliği, pazar günü Dayanışma Evi’nde

Öte yandan Dayanışma Evi, pazar günü Avrupa Müzik Günü’nde “United by Sound Day” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, 17.00-23.00 saatleri arasında yer alacak. Etkinlikte aynı zamanda Dayanışma Evi’nin ilk özgün şarkısı “The Time is Ripe”ın yayınlanma yıl dönümü de kutlanacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından desteklenen “United by Sound Day”, sanatçıları, müzisyenleri ve farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirerek müzik ve kültürün birleştirici gücüne dikkat çekecek.

Etkinlikte söyleşiler, katılımcı müzik oturumları ve canlı performanslar da yer alacak.

Avrupa Müzik Günü kapsamında ayrıca Güney Lefkoşa ve Limasol’da da bazı etkinlikler yapılacak.