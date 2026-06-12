Avrupa’nın devleri Mondello Park’ta buluşuyor

Avrupa’nın en prestijli drift organizasyonlarından Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunun üçüncü ayağı, 13-14 Haziran tarihlerinde İrlanda’nın dünyaca ünlü Mondello Park pistinde gerçekleştirilecek.

Avrupa’nın en prestijli drift organizasyonlarından Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunun üçüncü ayağı, 13-14 Haziran tarihlerinde İrlanda’nın dünyaca ünlü Mondello Park pistinde gerçekleştirilecek.

İtalya ve İspanya etaplarının ardından şampiyonada mücadele bu kez drift kültürünün en güçlü olduğu ülkelerden biri olan İrlanda’ya taşınıyor.

Sezonun en dikkat çeken duraklarından biri olarak gösterilen Mondello Park, teknik yapısı ve yüksek rekabet seviyesiyle pilotlar için ciddi bir sınav niteliği taşıyor.

ENVER HASKASAP TÜRKİYE VE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK

Şampiyonada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap, Drift NEU Racing Team adına Mondello Park’ta piste çıkacak. 1000 beygir gücündeki #535 kapı numaralı Nissan Silvia S15 aracıyla mücadele eden Haskasap, sezonun üçüncü ayağında güçlü ve istikrarlı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

İspanya etabında yaşadığı şanssızlık nedeniyle istediği sonucu alamayan deneyimli pilot, İrlanda’da daha kontrollü, daha kararlı ve puan odaklı bir sürüş sergilemeyi amaçlıyor. Teknik yapısıyla öne çıkan Mondello Park ise Haskasap’ın araç hakimiyetini, hız dengesini ve tecrübesini ortaya koyabileceği önemli pistlerden biri olarak dikkat çekiyor.

MONDELLO PARK PİLOTLARIN SINIRLARINI ZORLAYACAK

Drift dünyasının en ikonik pistlerinden biri olarak kabul edilen Mondello Park, keskin yön değişimleri, kör viraj girişleri ve pilotların araç kontrol sınırlarını zorlayan sert yükselti–alçalış geçişleriyle Drift Masters takviminin en teknik etapları arasında gösteriliyor.

Pistteki ani eğim değişimleri, özellikle yüksek hızdaki tandem eşleşmelerinde pilotların hem çizgi disiplinini hem de araç hakimiyetini maksimum seviyede korumasını gerektiriyor. Küçük hataların büyük sonuçlar doğurabileceği Mondello Park’ta, hafta sonu boyunca üst düzey rekabet ve nefes kesen mücadeleler yaşanması bekleniyor.

RED BULL DRIFT PURSUIT HEYECANI ARTIRACAK

Bu yıl Mondello Park etabını özel kılan unsurlardan biri de Red Bull Drift Pursuit formatının etkinlik programında yer alması olacak. Drift Masters ve Red Bull iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu özel format, yarış hafta sonuna farklı bir dinamizm katacak.

Yerel yeteneklerin de piste çıkacağı organizasyonda, drift tutkunlarını yalnızca şampiyona mücadelesi değil, aynı zamanda yüksek tempolu gösteriler ve özel etkinlikler de bekliyor.

GÜÇLÜ RAKİPLER, YÜKSEK TEMPO

İrlanda ayağında rekabetin oldukça sert geçmesi bekleniyor. Kendi seyircisi önünde yarışacak İrlandalı pilotlar başta olmak üzere, Drift Masters’ın tecrübeli isimleri Mondello Park’ta önemli puanlar için mücadele edecek.

Enver Haskasap ise güçlü rakipler karşısında sakin, disiplinli ve hatasız bir performans sergileyerek hafta sonundan en iyi sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

MÜCADELE CANLI YAYINLANACAK

Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunun üçüncü ayağında sıralama turları cumartesi günü, tandem mücadeleleri ise pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışlar, Red Bull TV ve Drift Masters’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.