Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasında bilanço ağırlaşıyor

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, can kayıplarını artırırken sağlık sistemleri ve altyapı üzerinde de ciddi baskı oluşturuyor. Fransa'da sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitiren küçük çocukların sayısı dörde yükselirken, yetkililer boğulma vakalarında da önemli artış yaşandığını açıkladı.

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, can kayıplarını artırırken sağlık sistemleri ve altyapı üzerinde de ciddi baskı oluşturuyor. Fransa'da sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitiren küçük çocukların sayısı dörde yükselirken, yetkililer boğulma vakalarında da önemli artış yaşandığını açıkladı.

Marsilya'da 18 aylık bir bebeğin aşırı ısınan bir otomobilde bulunmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basına göre çocuğun babasının, kreşe bırakması gereken oğlunu araçta unuttuğu değerlendiriliyor.

Hafta başında ise Paris yakınlarında üç yaşındaki bir çocuk, park halindeki otomobile girip çocuk kilidinin devreye girmesi sonucu araçta mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Ayrı bir olayda da iki ve dört yaşındaki iki kardeş ailelerine ait aracın içinde ölü bulundu.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, ülke genelinde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu sayının daha da artmasından endişe ediyor.

Hastaneler alarm verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te sıcaklık hafta içinde haziran ayı rekoru olan 40,9 dereceye ulaşırken, hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiği bildirildi. Acil servislerde son 24 saatte 55 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, sağlık yetkilileri mevcut durumun olağan dönemlerin çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Artan risk nedeniyle Paris'te açık alanlarda alkollü içki tüketimi yasaklanırken, büyük etkinlikler de ertelendi veya iptal edildi.

Sıcaklık rekorları kırılıyor

İngiltere'de de sıcak hava etkisini artırdı. Ülkede haziran ayı sıcaklık rekoru üst üste üçüncü günde de yenilenirken, Suffolk bölgesinde sıcaklık 37,3 derece olarak ölçüldü.

Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda kırmızı sıcaklık uyarısı üçüncü gününde devam ederken, binin üzerinde okul tamamen ya da kısmen kapatıldı. Demiryolu işletmeleri rayların aşırı ısınması nedeniyle seferleri azaltırken, Derbyshire bölgesindeki geniş çaplı orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Londra Ambulans Servisi, hafta içinde tarihindeki en fazla hayati tehlike taşıyan acil vakaya müdahale ettiğini duyurdu.

Öte yandan İsviçre, dün Basel'de kayıtlara geçen 38,8 derece sıcaklık ile bu şehirde yeni haziran ayı rekoru kırıldı.

Sıcak hava doğuya kayıyor

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru ilerleyeceğini öngörüyor. Almanya'da sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması beklenirken, Avusturya'da demiryolu raylarının aşırı sıcak nedeniyle zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Balkanlar'ın bazı bölgelerinde ise sıcaklıkların 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bilim insanları: İklim krizi etkisi belirgin

Bilim insanları, Avrupa'daki yaklaşık 850 büyük kentin neredeyse yarısının tarihte görülmemiş düzeyde sıcaklık stresi yaşadığını belirtiyor. Uzmanlara göre fosil yakıt kaynaklı iklim krizi, sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli yaşanmasına neden oluyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü İklim Bilgilendirme Başkanı John Kennedy, Avrupa'nın 1976'daki tarihi sıcak hava dalgasından bu yana yaklaşık 2 derece ısındığını belirterek, küresel ısınmanın devam etmesiyle benzer aşırı sıcak olaylarının daha sık görüleceği uyarısında bulundu.