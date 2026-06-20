Ay Napa’da Influencer Krizi: Canlı Yayınlar Tepki Topladı

Politis haberi “Ay.Napa: Dayak, Uyuşturucu ve Taciz… Dünyaca Ünlü Influencer Diğer Streamers (Yayıncılar) ile Birlikte Panik Yayıyor” başlığıyla aktardı.

Politis haberi “Ay.Napa: Dayak, Uyuşturucu ve Taciz… Dünyaca Ünlü Influencer Diğer Streamers (Yayıncılar) ile Birlikte Panik Yayıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre ekibin yayımladığı video ve kesitler sosyal medyada geniş çapta paylaşılıyor. Canlı yayınlardan birinde Ay Napa’nın dar sokaklarında gerilim, kaos ve şiddet içerikli bir kavga yansıtılıyor. Sullivan, olayla ilgili olarak “polis bizi topladı ama ben kaçtım” paylaşımı yaptı.

Haberde Sullivan ve ekibinin eylemlerinin “kargaşa yarattığı, sosyal medyada dolaşan canlı yayın ve kesitlerin çoğunda gerilim, kışkırtıcı davranışlar ve kaygı yaratan olaylar gösterildiği” vurgulandı.

Habere göre bu canlı yayınlanan videolardan birinde, Ay Napa’daki bir villada bir kadının hintkeneviri olduğu düşünülen kuru bitkileri bıçakla doğradıktan sonra sarma sigaraya yerleştirdiği görünüyor. Başka bir kesitte ise Sullivan ya da grubundan başka kişilerin kamuya açık alanda burunlarına madde çektiği, insanlara yaklaşarak taciz ettikleri ve rahatsız edici şekilde davrandıkları izleniyor.

Gazeteye göre Ay Napa Belediye Başkanı Hristos Zannettu canlı yayınlarda görünenlerin “münferit olaylar olduğunu” savundu, polis sayısının artırılmasını istedi. Zannettu eğlence yeri işletmecilerinden “daha dikkatli olmalarını”, mağaza sahiplerinden de kesici-delici aletleri raflardan kaldırmalarını istedi.