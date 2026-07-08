Aygün ile Sınırüstü Arasında Korkutan Yangın

KIBRIS 10

Yayınlama: 08 Temmuz 2026 Çarşamba 17:49 | Güncellendi: 08.07.2026 16:11 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisten verilen bilgiye göre, yangın 8 Temmuz saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve İskele Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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Polisten verilen bilgiye göre, yangın 8 Temmuz saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve İskele Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da traktör ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın çevre emniyeti alınarak kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.