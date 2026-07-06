Ayia Napa saldırısı... 18 yaşındaki üç yabancı uyruklu şahıs tutuklandı!

Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki üç şüpheli, ağır bedensel zarar verme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme emirleri doğrultusunda bugün sabaha karşı gözaltına alındı. Phileleftheros gazetesinin aktardığına göre, tutuklanan üç kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki üç şüpheli, ağır bedensel zarar verme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme emirleri doğrultusunda bugün sabaha karşı gözaltına alındı. Phileleftheros gazetesinin aktardığına göre, tutuklanan üç kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Şüphelilerin, haklarında tutukluluk emri çıkarılması talebiyle bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Olay, pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Polis, aldığı ihbar üzerine Ayia Napa’da bir sokakta yaralı halde bulunan 47 yaşındaki erkeğe ulaştı. *Phileleftheros*’ta yer alan bilgilere göre, yaralının Kıbrıslı Türk olduğu öğrenildi.

Yaralı, ilk olarak Gazimağusa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği ve kafatası tabanında kırık bulunduğu tespit edildi. Yaralanmalarının ciddiyeti nedeniyle entübe edilen 47 yaşındaki adam, daha sonra Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorlar, yaralının sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğunu açıkladı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada elde edilen tanık ifadeleri, 47 yaşındaki adamın Ayia Napa’daki Ayias Mavris Caddesi’nde bir grup kişi tarafından saldırıya uğradığını ortaya koydu. Olayla ilgili soruşturma Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Soruşturma Şubesi (CID) tarafından sürdürülüyor.