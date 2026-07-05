Ayia Napa saldırısında yeni ayrıntılar

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde yaşanan olayda ağır yaralanan Ahmet Tan’ın sabah saatlerinde arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra kanlar içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde yaşanan olayda ağır yaralanan Ahmet Tan’ın sabah saatlerinde arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra kanlar içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tan, Rum Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Rum polisi, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, bir görgü tanığı olay öncesinde herhangi bir tartışma veya kavga yaşanmadığını ifade etti.

Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği, Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides’in de gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.