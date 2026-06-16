Ayşe Barım’ın şirketine Rekabet Kurulu’ndan milyonluk ceza!

Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin lira para cezası verildiğini duyurmuştu.

Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin lira para cezası verildiğini duyurmuştu.

Ceza kesilen şirketler arasında gündem olan Ayşe Barım’ın şirketi ID İletişim de yer aldı. Firmaya 5 milyon 331 bin TL para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu’ndan dikkat çeken karar…

Türkiye’nin en ünlü oyuncularını bünyesinde bulunduran menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı protestolarındaki rolü gerekçe gösterilerek 27 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

TUTUKLULUK SÜRECİ GÜNDEM OLDU

Cezaevinde yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen aylar boyunca tahliye edilmeyen Barım, 1 Ekim 2025’te ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edilmiş, Savcılığın karara itirazının üzerine Barım hakkında, yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Barım, bu süreçte hastanede tedavisine devam ettiği sırada Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı “cezaevinde kalamaz” raporu üzerine bir kez daha tahliye edildi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tutuksuz yargılandığı davada Gezi Parkı eylemleri sırasında sanatçıları örgütlediği iddiası ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlaması ile 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Barım hakkında, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

ŞİRKETİNE 5 MİLYON 331 BİN TL CEZA KESİLDİ

Hapis cezasına çarptırıldığı davanın istinaf aşaması devam eden Barım hakkında bir hamle de Rekabet Kurulu’ndan geldi.

9 Haziran’da yayınlanan rapor ile Rekabet Kurulu’nun kast ajansı ve menajerlik şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası kesildiğini duyurulmuştu.

Söz konusu karar kapsamında, Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş.’ye de 5 milyon 331 bin 932 TL para cezası kesildiği öğrenildi.