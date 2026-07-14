Aziz Gülbahar: AB tarafsız davranmadığı sürece temsilcisi muhatap alınmamalıdır

Milli Mücadele Vakfı ( MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, “ Avrupa Komisyonu Başkanı ‘nın Güney Kıbrıs’a gitmesine rağmen, Kuzey’i ve Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmediğine, Kıbrıs konusunda Rum yanlısı tutumunu sürdürdüğüne işaret ederek, “ bu değişmediği sürece Avrupa Komisyonu yetkilileri ile Kıbrıs konusunda görüşme yapılmaması çağrısında bulundu.”

Milli Mücadele Vakfı ( MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, “ Avrupa Komisyonu Başkanı ‘nın Güney Kıbrıs’a gitmesine rağmen, Kuzey’i ve Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmediğine, Kıbrıs konusunda Rum yanlısı tutumunu sürdürdüğüne işaret ederek, “ bu değişmediği sürece Avrupa Komisyonu yetkilileri ile Kıbrıs konusunda görüşme yapılmaması çağrısında bulundu.”

Gülbahar açıklamasında şunları kaydetti:

“Anımsanacağı üzere Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen Güney Kıbrıs’a gitmiş ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçmemiş, Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşmek yerine sınırdaki variller arasında ülkemize bakarak Rum tezlerini savunan demeç vermeyi tercih etmişti.

Dolayısıyla Avrupa Komisyonu Başkanlığı bugüne kadar Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu Rum yanlısı tutum değişmediği sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil tüm ilgililerin Avrupa Komisyonu’nun bu atamasını fiilen meşrulaştıracak veya olumlu karşılandığı izlenimini yaratacak şekilde Raffaele Fitto ile görüşmeleri doğru olmayacaktır.

Öncelikle Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk halkına yönelik yıllardır sürdürdüğü ayrımcı ve taraflı politikalarını terk ettiğini somut icraatlarla ortaya koymalıdır. Avrupa Birliği, 2004 yılında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmemiş; izolasyonların kaldırılması, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla bütünleşmesine yönelik taahhütlerini bugüne kadar hayata geçirmemiştir. Buna karşılık Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ödüllendirmeye devam etmiştir.

Kıbrıs Türk halkı, güvenliğini, egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü ve özden gelen haklarını güvence altına alacak adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözümden yanadır. Ancak bu irade; Kıbrıs Türk halkını yok sayan, haksız izolasyonları sürdüren, Rum tarafının maksimalist taleplerini desteklemeyi politika haline getiren anlayış karşısında teslim olacağı anlamına gelmemektedir.

Avrupa Birliği, çözüm sürecine gerçekten katkı sağlamak istiyorsa, öncelikle tarafsızlığını kanıtlamalı, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız uygulamaları sona erdirmeli ve yıllardır yerine getirmediği taahhütlerini eksiksiz olarak hayata geçirmelidir. Bunun gerçekleşmediği bir ortamda atılacak sembolik adımların hiçbir anlamı ve değeri olmayacaktır.

Milli Mücadele Vakfı olarak başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nı, Hükümeti ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızı milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

Aksi halde Avrupa Birliği ile Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halkının haklarını aşındırmaya, toplumumuz içerisinde siyasi ve sosyal ayrışmalar yaratmaya, devletimizi zayıflatmaya ve Kıbrıs’ı Helen egemenliği, dolayısıyla Avrupa Birliği’nin tek taraflı siyasi hegemonyası altına sokma yönündeki girişimlerini daha da cesaretlendirecektir.

Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki meşru haklarından asla vazgeçmeyecek; onurunu, devletini ve geleceğini koruma kararlılığını sürdürecektir.”