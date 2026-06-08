Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa geri döndü.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa geri döndü.

Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün sonra Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı. Seçimde 27 bin 138 kişi oy kullandı. 9 bin kongre üyesi bu seçimde ilk kez oy kullandı.

Hakan Safi, Aziz Yıldırım’ı tebrik ederek stadyumdan ayrıldı.

Seçimi kaybeden Hakan Safi, “Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum. Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor” dedi.

SONUÇLAR: AÇILAN SANDIK 23/45

Aziz Yıldırım: 8841

Hakan Safi: 5146