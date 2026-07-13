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Baf’ta otelin dördüncü kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

G.KIBRIS 17
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13:10 | Güncellendi: 13.07.2026 12:55 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Fileleftheros ve Alithia, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ebeveynlerinin gözünden kaçarak 4’üncü kattaki balkondan düştüğü düşünülen çocuğun, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiğinin saptandığını aktardı.
Baf’ta otelin dördüncü kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fileleftheros ve Alithia, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ebeveynlerinin gözünden kaçarak 4’üncü kattaki balkondan düştüğü düşünülen çocuğun, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiğinin saptandığını aktardı.

Habere göre, Rum polisi başlattığı soruşturma çerçevesinde, çocuğun ebeveynleri ile diğer kişilerin ifadesini alarak, otelin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İnternet gazeteleri ise, dün akşam üzeri, balkondan düşerek hayatını kaybeden çocuğun 37 yaşındaki babasının “İhmal, düşüncesiz ve tehlikeli eylemleri nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten" gözaltına alındığını aktardı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs