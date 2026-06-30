Bafra'da yasa dışı yollardan ülkeye giren 15 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 08.30 sıralarında Bafra sahilinde, yaşları 20 ile 35 arasında değişen 15 erkeğin tekneyle onaylanmamış bir noktadan KKTC'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 08.30 sıralarında Bafra sahilinde, yaşları 20 ile 35 arasında değişen 15 erkeğin tekneyle onaylanmamış bir noktadan KKTC'ye giriş yaptığı tespit edildi.

-Gazimağusa'da kumar denetimi

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kahvehanede ise dün Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince yapılan denetimde, 8 kişinin para karşılığında okey oynayarak kumar oynadığı belirlendi.

Kumar oynadığı tespit edilen söz konusu 8 kişi ile kumar oynanmasına müsaade ettiği belirlenen işletmeci M.K. (E-59) hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Tedbirsizlik yangına neden oldu

Öte yandan, Kumyalı-Mehmetçik köyleri arasındaki bir tarlada, güneş paneli kurulumu sırasında tedbirsiz şekilde kaynak yapan 29 yaşındaki A.K.'nin yangına neden olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kuru otlar ile su boruları zarar görürken, A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin her üç olayla ilgili soruşturması sürüyor.