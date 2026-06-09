Bahçe Temizliği Yangına Dönüştü

Muratağa köyünde, A.B. (E-75)’nin kalmakta olduğu ikametgâhın bahçesinde gerekli önleyici tedbirler alınmadan temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu yangın meydana geldiği tespit edildi.

Muratağa köyünde, A.B. (E-75)’nin kalmakta olduğu ikametgâhın bahçesinde gerekli önleyici tedbirler alınmadan temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu yangın meydana geldiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm biçilmemiş arpa ile birlikte 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu yandı. Ayrıca bölgede bulunan 1 erik, 14 incir, 22 badem, 21 zeytin, 19 Antep fıstığı, 10 çam, 2 sakız, 1 mersin ve 1 nar ağacının da zarar gördüğü bildirildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.