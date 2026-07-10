10 Temmuz 2026 Cuma
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Bakan Bayraktar’dan Teknecik’e ziyaret

KIBRIS 8
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 17:57 | Güncellendi: 10.07.2026 16:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Bakan Bayraktar’ı Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Genel Müdür Dalman Aydın ve beraberindeki yetkililer karşıladı.
Bakan Bayraktar’dan Teknecik’e ziyaret

Bakan Bayraktar’ı Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Genel Müdür Dalman Aydın ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından heyete santralin mevcut üretim kapasitesi, teknik altyapısı ve işletme süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Teknecik Santrali’nin doğalgaz kullanımına geçiş süreci de ele alındı. Bu kapsamda yürütülen hazırlıklar, planlanan teknik çalışmalar ve süreçte gelinen son aşamaya ilişkin bilgiler paylaşılırken, taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, KKTC’nin enerji altyapısının güçlendirilmesi, arz güvenliğinin artırılması ve doğalgaz dönüşüm sürecinin sağlayacağı teknik, ekonomik ve çevresel katkılar da değerlendirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs