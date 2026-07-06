Bakan Çavuş, balıkçı barınaklarının işletilmesine ilişkin protokole imza attı

Yürürlükte bulunan Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esasları Tüzüğü çerçevesinde hazırlanan protokolün imza törenine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Murat Muştu ile Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da katılarak protokolün imzalanmasına eşlik etti.

Yürürlükte bulunan Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esasları Tüzüğü çerçevesinde hazırlanan protokolün imza törenine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Murat Muştu ile Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da katılarak protokolün imzalanmasına eşlik etti.

Bakan Çavuş ile Kaplıca Balıkçılık Koop. Ltd. Başkanı Kemal Demir tarafından imzalanan protokol ile balıkçı barınaklarında güvenlik, temizlik, bakım ve işletme hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, balıkçıların barınaklardan düzenli ve güvenli şekilde yararlanmasının sağlanması, kamuya ait taşınmazlar üzerindeki mülkiyet ve denetim yetkisinin devlette kalması ile işletmecinin görev ve sorumluluklarının açık şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

Protokol ayrıca, Hayvancılık Dairesi ile Limanlar Dairesinin kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerinin korunmasını, gerektiğinde idarenin protokolü tek taraflı olarak sona erdirebilmesini ve kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülmesini güvence altına alıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi tarafından hayata geçirilen bu düzenleme ile mevcut yatırımların korunması, balıkçı barınaklarının kamu yararına, mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir anlayışla işletilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve idarenin denetim yetkisinin etkin şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.