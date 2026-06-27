Bakan Çavuşoğlu: Devletin veliden bir kuruş talebi yoktur

Eğitimde her kayıt döneminde yaşanılan “bağış” tartışmaları bugünlerde yeniden alevlendi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açık konuştu.

Eğitimde her kayıt döneminde yaşanılan “bağış” tartışmaları bugünlerde yeniden alevlendi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açık konuştu.

Miktarı okul belirliyor… Okullarda yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi başladı. Devlete bağlı ortaokul ve liselerde kayıtların tamamlanmış sayılabilmesi için ailelerden okulun belirlediği miktarda “bağış” yapılması isteniyor. Talep edilen ücretler okuldan okula değişiyor; bazı okullarda 2 bin 500 TL, bazılarında ise 4 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu durum, özellikle birden fazla çocuğu öğrenim gören dar gelirli aileler için mali yükü daha da artırıyor.

“Okul aile birliklerinin talebi”… Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni kayıt dönemlerinde yeniden gündeme gelen bağış talebi hakkında yaptığı açıklamada velilerden talep edilen bağışların devletin değil, okul aile birliklerinin girişimi olduğunu söyledi. Devlet okullarında eğitim hizmetinin ücretsiz olduğunu vurgulayan Bakan imkanı olmayan ailelerin herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmadığını kaydederek, “Devletin veliden talep ettiği tek kuruş yoktur.” dedi.

Cemre CEMALİ

Karneler alındı, okullar tatile girdi. Öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarırken, veliler ise yeni eğitim öğretim yılı başlamadan ilk harcamalarla karşı karşıya kaldı.

Okullarda yeni kayıt ve kayıt yenileme döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin bütçesine yeni bir yük daha eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve liselerde eğitim görecek çocuklar için kayıt sırasında velilerden “bağış” adı altında ücret talep ediliyor.

Yeni kayıt ya da ara kayıt fark etmeksizin ailelerden, okul tarafından belirlenen miktarda bağış yapmaları isteniyor. Ödemenin yapılmasının ardından ise Okul Aile Birliği tarafından bağış makbuzu kesiliyor.

Talep edilen ücretler okuldan okula değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda bazı okullarda 2 bin 500 TL istenirken, bazı okullarda ücret 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Birden fazla çocuğu eğitim gören dar gelirli aileler için ise bu durum mali yükü daha da artırıyor.

Kayıt dönemlerinde velilerden alınan bağışların hangi amaçlarla kullanıldığını tartışılıyor.

KIBRIS Muhabirinin yaptığı araştırmaya göre ailelerden “bağış” adı altında toplanan ücretlerle; fotoğraf albümleri, okul dergisi ücretleri, okul gezileri ve diğer sosyal etkinliklerin düzenlenmesi sağlanıyor.

Öte yandan sosyal yardım belgesi bulunan ailelerden kayıt sırasında bağış alınmazken, ihtiyaç sahibi öğrencilere de imkânlar ölçüsünde destek sağlanıyor.

Zorunlu eğitim 6 yaştan sonra başlıyor

KKTC Anayasası’nın 59. maddesinde yer alan “Öğrenim ve Eğitim Hakkı” düzenlemesine göre, her çocuk kız veya erkek ayrımı yapılmaksızın 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ise ücretsiz eğitim hakkına sahiptir.

Buna karşın, KKTC Milli Eğitim Yasası’na göre zorunlu eğitim çağı, ilgili yılın 31 Aralık tarihinden önce 6 yaşını tamamlayan çocukların 15 yaşını dolduruncaya kadar süren eğitim ve öğretimlerini kapsıyor.

Bu nedenle 4 ve 5 yaş grubunu kapsayan okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmiyor. Bu durum, devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında farklı bir uygulamayı beraberinde getiriyor.

Yardımcı öğretmenleri veliler ödüyor

Devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen kadrosu bulunmaması nedeniyle, eğitim yılı boyunca görev yapacak yardımcı öğretmenlerin istihdam giderleri velilerden talep ediliyor. Okullar, söz konusu giderleri karşılamak amacıyla kayıt sırasında ailelerden bir defaya mahsus ücret alıyor. Okuldan okula değişiklik gösteren bu ücretlerin, Lefkoşa’da 45 bin TL’ye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Bakan Çavuşoğlu: Bağışlar zorunlu değil

Öte yandan Haber Kıbrıs’a konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni kayıt dönemlerinde yeniden gündeme gelen okul ücretleri tartışmasına açıklık getirdi.

Devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu; kitaplar, temizlik malzemeleri, kırtasiye, kağıt, mürekkep ve fotokopi gibi temel ihtiyaçların artık devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Velilerden talep edilen katkıların kayıt ücreti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu taleplerin okul aile birlikleri tarafından okulun ihtiyaçları ve sosyal faaliyetleri için toplandığını belirtti.

Okul kıyafetleri, kültür gezileri, okul dergileri veya okulun ek projeleri gibi harcamaların devlet bütçesinden karşılanmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu noktada okul aile birliklerinin devreye girdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bazı okul aile birliklerinin spor salonu gibi projeleri hayata geçirmek için kaynak oluşturduğunu, devletin de zaman zaman bu projelere destek verdiğini anlattı.

Velilerden gelen şikayetlere de değinen Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin topladığı bağışların zorunlu olmadığını belirterek, “İstemeyen hiçbir veliye mecburiyet yaratmayın” yönünde talimat verdiklerini söyledi.

Okula kayıt için herhangi bir ücret ödenmesinin şart olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Kayıt ücreti yoktur. Devletin veliden bir kuruş talebi yoktur” dedi.

Toplanan paraların okul yönetimlerinin değil, okul aile birliklerinin kontrolünde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, maddi imkanı olmayan ailelerin zor durumda bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Fırsat eşitliği her şeyden önemlidir” diyen Çavuşoğlu, okul aile birliklerine çağrıda bulunarak, hiçbir velinin maddi nedenlerle mahcup edilmemesini istedi.