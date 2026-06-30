Bakanlık: Asgari Ücret Toplantısı Ön Değerlendirme Niteliğinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) 15 Haziran 2026 tarihinde yaptığı yazılı başvuru üzerine Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bugün toplandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) 15 Haziran 2026 tarihinde yaptığı yazılı başvuru üzerine Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bugün toplandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hür-İş'in ilk görüşme talebinin normalde temmuz ayında yapılmasının ekonomik verilerin daha sağlıklı ve bütüncül şekilde değerlendirilmesi açısından daha uygun görüldüğü belirtildi. Ancak sosyal diyalog anlayışı ve tarafların sürece katılımını esas alan yaklaşım doğrultusunda sendikanın erken toplantı talebine olumlu yanıt verildiği, bu nedenle normal şartlarda temmuz ayında başlayan komisyon görüşmelerinin bu yıl haziran ayına çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, Asgari Ücretler Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranı başta olmak üzere çeşitli ekonomik ve sosyal göstergelerin dikkate alındığı hatırlatıldı.

İlgili döneme ilişkin resmi hayat pahalılığı oranının henüz açıklanmamış olması nedeniyle gerçekleştirilen toplantının nihai karar toplantısı olmadığı vurgulanan açıklamada, görüşmenin ön değerlendirme ve istişare süreci niteliğinde olduğu kaydedildi.

Toplantıda komisyon taraflarının güncel ekonomik verilerini ve değerlendirmelerini paylaşacağı, resmi hayat pahalılığı oranının açıklanmasının ardından yapılacak nihai karar sürecine yönelik hazırlıkların ele alınacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, temmuz ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası'nın öngördüğü usul ve esaslara uygun olarak, tüm yasal süreler gözetilerek ve objektif ekonomik veriler ışığında belirlenmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.