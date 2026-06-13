Bakü’de Kuzey Kıbrıs Kültür Günü Düzenleniyor: Üstel’den “1 Millet 3 Devlet” Vurgusu

Etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürü ve gastronomisini Azerbaycan’da en üst düzeyde tanıttıklarını söyledi.

Etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürü ve gastronomisini Azerbaycan’da en üst düzeyde tanıttıklarını söyledi.

Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki heyetle birlikte Azerbaycan’da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Azerbaycan ile kurulan köprünün karşılıklı olarak gelişmesi son derece önemlidir. Hepinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bekliyoruz ve davet ediyoruz” dedi.

Üstel: “Bugün yalnızca bir kültür etkinliği gerçekleştirmiyoruz”

Basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel ise, Azerbaycan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Kültür Günü vesilesiyle Azerbaycan halkı ve basınıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan yetkililerine teşekkür eden Üstel, organizasyonda emeği bulunan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği’ne ve KKTC Bakü Temsilciliği’ne teşekkür etti.

“Bugün burada yalnızca bir kültür etkinliği gerçekleştirmiyoruz” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada kardeşliğimizi perçinliyoruz. Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve geleceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz. Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişki sıradan bir devlet ilişkisi değildir. Bu ilişki gönül bağıdır, kader birliğidir. Aynı milletin farklı coğrafyalardaki evlatlarının kardeşliğidir.”

“1 Millet 3 Devlet”

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağın ortak tarih, dil, kültür ve değerlerden kaynaklandığını vurgulayan Üstel, “1 millet 3 devlet anlayışı bizleri birbirimize bağlayan güçlü bir bağdır. Burada sergilenen kültürel değerler de bunun en güzel göstergesidir. Kuzey Kıbrıs’tan getirilen her kültürel değer, aynı kökten beslenen Türk milletinin ortak hafızasını yansıtmaktadır” dedi.

Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı

Konuşmasında Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’ne de değinen Üstel, bu özel günün Azerbaycan’ın yeniden güç kazandığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Azerbaycan bugün yalnızca kendi halkının değil, tüm Türk dünyasının gururudur” diyen Üstel, “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimizdir, başarısı bizim başarımızdır. Azerbaycan’ın yükselişi kardeş halkların yükselişidir. Bu vesileyle Azerbaycan halkının Milli Kurtuluş Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır”

Kıbrıs meselesine de değinen Üstel, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır. Bu gerçek artık görmezden gelinemez” diyen Üstel, adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu gerçeğin kabul edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Üstel, iki devletli çözüm vizyonunun siyasi bir tercih olmanın ötesinde adadaki mevcut gerçekliğin doğal sonucu olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve verdiği desteğin unutulmayacağını ifade etti.

TDT vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü kazanmasının tarihi bir dönemeç olduğunu kaydeden Üstel, bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in güçlü desteğinin belirleyici olduğunu söyledi.

Üstel, “Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev yalnızca iki devletin liderleri değil, aynı zamanda Türk dünyasına yön veren iki büyük devlet adamıdır” dedi.

“Türk dünyasının geleceği birlikteliktir”

Ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Üstel, turizmden eğitime, ekonomiden kültüre kadar birçok alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temasların artırılması ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda ortak bir anlayış bulunduğunu ifade eden Üstel, Türk dünyasının geleceğinin birlik, dayanışma ve kardeşlikten geçtiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda kültürün milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprü olduğunu belirten Üstel, Kuzey Kıbrıs Kültür Günü etkinliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

“Kültür köprüleri ekonomik, turistik ve dostluk ilişkilerinin temelini oluşturacaktır” diyen Üstel, Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelecekte çok daha ileri seviyelere taşınacağına yürekten inandığını belirterek, “KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.