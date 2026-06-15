Bankacılar ve öğretmenler masa tenisinde terledi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen III. KTOEÖS – ÖYAK Karma Masa Tenisi Turnuvası müsabakaları, 14 Haziran Pazar günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllrei düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi. Erkekler Kategorisi Sonuçları 1. Yusuf Kata 2. Davut Kansu 3. Mustafa Osmacı Kadınlar Kategorisi Sonuçları 1. Selda Orhon 2. Nilden Yırtıcı 3. Seçil Özkan Çift Erkekler Kategorisi Sonuçları 1. Ali Gümüşay – Davut Kansu 2. Mustafa Oymacı – Yusuf Kata 3. Kemal Kurukafa – Yenal Öğmen Karışık Çiftler Kategorisi Sonuçları 1. Selda Orhon – Ali Gümüşay 2. Nilden Yırtıcı – Yusuf Kata 3. Beyhan Çağsın – Kemal Kurukafa