Bartın’da kıyıya SİHA vurdu!

Türkiye Karadeniz kıyılarında veya açıklarında yaşanan İHA (İnsansız Hava Aracı) olaylarında kayda değer bir artış yaşandı

Türkiye Karadeniz kıyılarında veya açıklarında yaşanan İHA (İnsansız Hava Aracı) olaylarında kayda değer bir artış yaşandı

Çoğunlukla Karadeniz’in kuzeyindeki savaştan sarkan askeri vakalar, başıboş askeri dronelar veya sivil gemilere yönelik saldırılardan gelen makineler zaman zaman vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor.

Yaşanan İHA ve SİHA vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı’na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı vurdu.

Plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

İÇİNDE MUHİMMAT VAR

İnsansız hava aracında mühimmat bulunduğu öğrenildi.

Uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDAN GELDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İnsansız hava aracının, Ukrayna-Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından olduğu tahmin ediliyor.