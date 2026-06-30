Başbakan Üstel, Adalıer’i kabul etti

Kabulde, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ da hazır bulundu.

Kabulde, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Teşkilatı'nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e ve hükümete polis teşkilatına verdiği destekten ve dün Meclis Genel Kurulu’nda geçirilen polis yasalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kabul dolayısıyla teşekkür etti.

Polis teşkilatının yıllardır bekleyen düzenlemeleri yasalaştı

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, polis teşkilatının uzun süredir gündeminde bulunan özlük ve kurumsal sorunlarına yönelik hazırlanan yasal düzenlemenin dün Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştığını kaydetti.

Üstel, Polis Günü öncesinde polis teşkilatının uzun süredir beklediği yasal düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Üstel, düzenlemeyle polis mensuplarının özlük haklarının güçlendirildiğini ve görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmelerine yönelik önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade etti

Üstel, yasal düzenlemenin hazırlanmasına katkı koyan milletvekillerine, komitelerde görev alan herkese ve polis teşkilatına teşekkür ederek, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Polis günü öncesinde tarihi düzenleme ve manevi değer taşıyan adım

Başbakan Ünal Üstel, Polis Günü arifesinde hayata geçirilen yasal düzenlemenin yalnızca bir reform olmadığını, aynı zamanda polis teşkilatına verilen değerin ve saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Üstel, Meclis’ten geçirilen düzenlemelerin tarihi bir nitelik taşıdığını belirterek, uzun yıllardır bekleyen sorunların çözüm altına alındığını ve bunun Polis Teşkilatı için anlamlı bir adım olduğunu söyledi.

Üstel, Polis Teşkilatı’nın halkın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında üstlendiği görevin büyük öneme dikkat çekerken, teşkilatın devletin en önemli ve vazgeçilmez kurumlarından biri olduğunu vurguladı.Üstel, hükümet olarak teşkilatın daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Üstel, polis teşkilatının kamu düzenini bozabilecek her olayda büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade ederek, özellikle trafik ve asayiş alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Sivil hizmet görevlilerinin hakları genişletiliyor

Yapılan düzenlemeyle polis mensuplarına verilen ev kira ödeneği, ek mesai ödeneği ve emeklilik haklarından sivil hizmet görevlilerinin de yararlanabilmesine imkân sağlandığını belirten Üstel, bu düzenlemenin sosyal haklar bakımından daha kapsayıcı bir yapı oluşturacağını söyledi.

Yıpranma payı düzenleniyor

25 yıllık fiili hizmetini tamamlayan personele 60 aylık yıpranma payı verilmesini öngören düzenlemenin emeklilik haklarına katkı sağlayacağını belirten Üstel, uzun yıllar görev yapan personelin haklarının güçlendirildiğini ifade etti.

Disiplin ve üstün performans ödeneği yeniden uygulanacak

Üstel, disiplin ve üstün performans ödeneğinin yeniden uygulanacağını belirterek, başarılı ve disiplinli personelin bu kapsamda değerlendirileceğini söyledi.

Polis akademisi giriş sistemi güncelleniyor

Polis Akademisi giriş sisteminde yapılacak düzenlemeyle farklı eğitim sistemlerinden mezun olan gençlerin de değerlendirme kapsamına alınacağını belirten Üstel, polislik mesleğine erişimin daha kapsayıcı hale getirileceğini ifade etti.

Mecburi emeklilik yaşına ilişkin düzenleme

İhtiyaç duyulması halinde mecburi emeklilik yaşının isteğe bağlı olarak 60 yaşına kadar uzatılabilmesine imkân tanınacağını belirten Üstel, teşkilatın tecrübeli personelinden daha uzun süre yararlanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Terfi süreçleri hızlandırılıyor

Derece yükselmelerinde uygulanan özel yetiştirme kurslarının süresinin azaltılmasıyla terfi süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesinin amaçlandığını ifade etti.

Ek çalışma ödeneğinde düzenleme

Üstel, polis teşkilatı bünyesinde uygulanan ek çalışma ödeneği sisteminde değişikliğe gidildiğini ve tüm personele aynı oranda ek çalışma ödeneği verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Görev riski ödeneği yeniden düzenleniyor

Zorlu ve riskli görevlerde çalışan personelin görev riski ödeneğine ilişkin düzenlemelerin de yasa kapsamında yer aldığını belirtti.

Maaş, kademe ve barem düzenlemesi

Üstel, polis teşkilatında uzun süredir gündemde bulunan maaş, kademe ve barem konularının da düzenlemeyle birlikte yeniden ele alındığını, terfi eden personelin maaş ve derecelerinin görevlerine uygun şekilde düzenleneceğini söyledi.

Polis Güçlendirme Vakfı'nın yapısı güçlendiriliyor

Başbakan Ünal Üstel, Polis Güçlendirme Vakfı'nın araç, ekipman ve teknolojik ihtiyaçları daha etkin şekilde karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

Vakfın yapısının güçlendirilmesiyle birlikte polis teşkilatının modernizasyon çalışmalarının sürdürülebilir hale getirileceğini ifade etti.

Trafik güvenliğine yönelik yatırımlar desteklenecek

Başbakan Ünal Üstel, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yatırımların sürdürüleceğini belirterek, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.