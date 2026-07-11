11 Temmuz 2026 Cumartesi
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Başbakan Üstel'den 11 Temmuz Basın Günü mesajı

KIBRIS 10
Yayınlama: 11 Temmuz 2026 Cumartesi 20:26 | Güncellendi: 11.07.2026 19:07 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Başbakan Üstel'in mesajı şöyle:
Başbakan Üstel'den 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Başbakan Üstel'in mesajı şöyle:

"Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 11 Temmuz Basın Günü'nü kutluyorum.

Ülkemizin gelişimine, demokrasimizin güçlenmesine ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülen haberciliğe katkı sunan tüm basın emekçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, görevlerini fedakarca sürdüren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, aramızdan ayrılan basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın camiamıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Gündem Kıbrıs