Başbakan Üstel’den Ada Kafa’ya tebrik

Başbakan Ünal Üstel, genç atlet Ada Kafa’nın Türkiye U18 Şampiyonası’nda 800 metrede 2:08.41’lik dereceyle şampiyon olmasını ve U20 Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmasını büyük bir gururla karşıladığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, genç atlet Ada Kafa’nın Türkiye U18 Şampiyonası’nda 800 metrede 2:08.41’lik dereceyle şampiyon olmasını ve U20 Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmasını büyük bir gururla karşıladığını açıkladı.

Ada Kafa’nın elde ettiği başarının tüm Kıbrıs Türk halkı için ortak bir gurur olduğu ifade edilirken, genç sporcunun azim ve disiplinle önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

Ağustos ayında ABD/Oregon’da düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası’nda ve U18 Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Ada Kafa’ya başarı dilekleri iletildi.

Başbakan Üstel, sporcuyu, ailesini, antrenörlerini ve KKTC Atletizm Federasyonu’nu tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.