Başbakan Üstel’den Azerbaycan’a kutlama mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstel, tarih, kültür ve gönül bağıyla birbirine bağlı olan Azerbaycan halkına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti.

Üstel, Milli Kurtuluş Günü’nün Azerbaycan’ın birlik ve beraberliğine, huzuruna ve güçlü geleceğine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Mesajda, KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının önemine de dikkat çekildi.