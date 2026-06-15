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Başbakan Üstel’den Azerbaycan’a kutlama mesajı

KIBRIS 11
Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 21:46 | Güncellendi: 15.06.2026 22:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başbakan Üstel’den Azerbaycan’a kutlama mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstel, tarih, kültür ve gönül bağıyla birbirine bağlı olan Azerbaycan halkına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti.

Üstel, Milli Kurtuluş Günü’nün Azerbaycan’ın birlik ve beraberliğine, huzuruna ve güçlü geleceğine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Mesajda, KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının önemine de dikkat çekildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi