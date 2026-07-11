Başbakan Üstel’den KIBRIS Gazetesi’ne 37’nci yıl kutlaması

Başbakan Ünal Üstel, KIBRIS Gazetesi’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, KIBRIS Gazetesi’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Üstel, mesajında KIBRIS Gazetesi’nin 37 yıldır ülke gündemine ışık tuttuğunu, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Gazetenin tüm yöneticilerini, çalışanlarını ve bugüne kadar emeği geçenleri tebrik eden Üstel, KIBRIS Gazetesi’nin köklü yayıncılık geleneğini geleceğe taşıdığını vurguladı.

Üstel, KIBRIS Gazetesi’nin yayın hayatındaki başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, tüm çalışanlara sağlık, başarı ve nice yıllar diledi.