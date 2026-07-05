Başbakan Üstel’den Londra’da birlik mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Festivali’nde yaptığı konuşmada, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC’nin en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Festivali’nde yaptığı konuşmada, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC’nin en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı.

Kültürel değerlerin, dilin ve kimliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Üstel, diasporanın haklı davanın uluslararası platformlarda anlatılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Konuşmasında KKTC’de hayata geçirilen altyapı, sağlık, ulaşım, enerji ve dijital dönüşüm yatırımlarına da değinen Üstel, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerini ülkeleriyle bağlarını güçlendirmeye, tatillerini KKTC’de geçirmeye ve yatırım yapmaya davet etti.

Üstel’in açıklamasının tamamı şöyle;

“İngiltere’nin dört bir yanından, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden buraya gelerek bizlerle kucaklaşan sevgili kardeşlerim, değerli Kıbrıs Türk halkı, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinin kıymetli yöneticileri, Kıymetli misafirler, Sevgili gençler, Hepinize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, vatanınızdan, öz topraklarınızdan kardeşlerinizin selamını getirdim. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Ne kadar da güzel söylüyor şarkı; Festival başlasın Kardeşler Kucaklaşsın Kültürümüzle, kimliğimizle Bütün dünya tanışsın Gördüğünüz gibi elimiz boş gelmedik size bir de şarkı getirdik… Değerli kardeşlerim da şarkıda söylendiği gibi Evet Bugün burada bir festival yapıyoruz. Ama aynı zamanda kültürümüzü yaşatıyoruz. Kimliğimizi geleceğe taşıyoruz. Bir halkın yeniden birbirine kucaklaşmasına vesile oluyoruz. Ve tüm dünyaya kıbrıs türkünün kimliğini kültürünü tanıtıyoruz… Unutmayın… Bir halkı, bir toplumu ayakta tutan yalnızca toprağı değildir. Onu ayakta tutan dili, kültürü, tarihi, değerleri ve birbirine olan bağlılığıdır. İşte bunun için bugün burada bulunan her bir kardeşimi yürekten kutluyorum. Memleketinizden binlerce kilometre uzakta olsanız da… Kalbinizi hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs’tan ayırmadınız. Kimliğinizden vazgeçmediniz. Dilinizden vazgeçmediniz. Bayrağınızdan, vatanınızdan vazgeçmediniz. Ve en önemlisi… Çocuklarınıza Kıbrıs Türkü olmanın gururunu miras olarak bırakmaktan asla vazgeçmediniz. Değerli kardeşlerim, İngiltere’de üç yüz binden fazla Kıbrıslı Türk yaşıyor. Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfusuna denk düşen büyük bir rakamdır.Dolayısıyla sizler… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyadaki ve Avrupa’daki gücüsünüz. Sizler bizim sesimizsiniz. Sizler bizim yüzümüzsünüz. Sizler bizim gönüllü elçilerimizsiniz. Diaspora, bir ülkenin dışarıdaki en büyük gücüdür. Güçlü diaspora… Güçlü dış politika demektir. Sizler burada Kıbrıs Türk halkını da temsil ediyorsunuz. O yüzden güçlü olmalı ve sesinizi gür çıkarmalısınız. Çünkü yıllardır maruz kaldığımız haksız izolasyonları… Ambargoları… Adaletsizlikleri… Avrupa’ya anlatacak en güçlü ses sizsiniz. Sizlerden isteğimiz şudur: Bulunduğunuz her yerde… Haklı davamızı anlatın. Devletimizi anlatın. Halkımızı anlatın. Gerçekleri anlatın. Bu haksızlıkları ancak birlikte aşabiliriz. Bu mücadeleyi ancak birlikte kazanabiliriz. Şunu da bilmenizi istiyorum… İhtiyaç duyduğunuz her an… Kapımız size sonuna kadar açıktır. Yapacağınız her girişimde… Atacağınız her adımda… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak her zaman yanınızdayız. Değerli kardeşlerim, Az önce de ifade ettiğim gibi bu etkinlik son derece önemlidir.Bu festival aslında… Kimliğimizi kaybettirmeye çalışanlara karşı verilen güçlü bir cevaptır. Dilimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Kimliğimize sahip çıkmaktır. Çocuklarımızın köklerini öğrenmesini ve bilmesini sağlamaktır. O yüzden çok önemlidir. Çünkü kültürünü kaybeden halklar… Zamanla kimliğini de kaybeder. Ama görüyorum ki sizler buna asla izin vermeyeceksiniz. Sevgili gençler, Belki burada doğdunuz. Belki burada büyüdünüz. Ama unutmayın… Sizin kökleriniz Kuzey Kıbrıs’tadır. O topraklar sizin vatanınızdır. Dilinize sahip çıkın. Kültürünüzü unutmayın. Geleneklerinizi koruyun. Kıbrıs Türkü olmanın gururunu her zaman yüreğinizde hissedin. Çünkü geleceği güçlü devletler… Kimliğini koruyan devletlerdir. Yok olmayacak halklar ise öz değerlerine sahip çıkan halklardır. Aziz değerli kardeşlerim, Bugün sizlere gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün daha da güçlenen bir devlettir. Hükümet olarak devletimizi ve ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Hükümet olarak son yıllarda tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. Yeni Ercan Havalimanı’nı hizmete açtık. Yeni yollar yaptık, yapıyoruz. Yeni okullar açtık. Sağlıkta dört yılda dört yeni hastane projesini devreye soktuk. Yeni hastaneler yaptık ve hepsini hizmete açıyoruz. Dünya ile daha rahat iletişim kurmak adına fiber altyapı yatırımlarını başlattık. Dijital dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Enerji alanında da büyük yatırımlar yapıyoruz. Türkiye ile deniz altından gelecek elektrik bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Belki de asrın projesi olacak doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmek için bu hafta imzaları atıyoruz. Özetle… Her alanda olduğu gibi enerjide de yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Turizmde büyük yatırımlar yapıyoruz. İnşaat sektörümüz her geçen gün daha da büyüyor. Ekonomimiz güçleniyor. Ülkemiz gelişiyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…Modern havalimanıyla… Güçlü turizm altyapısıyla…Yükselen üniversiteleriyle… Büyüyen ekonomisiyle…Akdeniz’in yükselen yıldızlarından biri hâline gelmiştir. Biz sadece bugünü değil… Geleceği inşa ediyoruz. Ve bu gelecekte sizleri de görmek istiyoruz. Gelin, bu geleceğe ortak olun… İnanıyorum ki; Artık İngiltere’de ev sahibi oldunuz. Şimdi gelin… Vatanınızda da ev sahibi olun. Ülkenize yatırım yapın. Çocuklarınıza Kuzey Kıbrıs’ta bir gelecek hazırlayın. Onlara bir ev alın. Onlara bir yatırım bırakın. Bir ayağı da her zaman vatanında olan yeni nesiller yetiştirelim. Çocuklarımız kendi topraklarıyla bağlarını hiç kaybetmesin. Kökleri orada da yaşamaya devam etsin. Çünkü… Vatanla bağı güçlü olan nesiller… Bir halkın geleceğidir. Değerli kardeşlerim, Biz sizleri sadece yılda bir kez görmek istemiyoruz. Sizleri ülkenizde de görmek istiyoruz. Tatillerinizi vatanınızda geçirin. Yatırımlarınızı kendi topraklarınıza da yapın. Çocuklarınızı ata topraklarına getirin. Bu vatan hepimizin vatanıdır. Ve bu devlet hepimizin devletidir. O yüzden sahip çıkacağız ve sonsuza dek yaşatacağız. Değerli kardeşlerim, Sözlerime son verirken… Bu güzel festivali düzenleyen İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyine teşekkür ediyorum. Festivale katkı koyan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Müteahhitler Birliği olmak üzere katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. Turizm Bakanımıza… Turizm Bakanlığımıza… Bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ve siz değerli vatandaşlarıma… Bugün bu alanı doldurarak birlik ve beraberliğimize güç kattığınız için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Biz küçük bir ülke olabiliriz. Ama büyük bir milletin çocuklarıyız. Bizi büyük yapan nüfusumuz değildir. Bizi büyük yapan…Milletimizin gücüdür. Birliğimizdir. İnancımızdır. Vatan sevgimizdir. Ve birbirimize olan bağlılığımızdır. Unutmayın… Birlik varsa güç vardır. Kültür ve kimlik varsa gelecek vardır. Devlet varsa güven içinde yaşam vardır. Kıbrıs Türkü nerede varsa bilin ki orada umut vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Anavatan Türkiye’nin bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı sonsuza kadar özgürce dalgalansın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Var olun.”