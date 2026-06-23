Başbakan Üstel’den Mukaddes Gaziköylü’ye tebrik

Başbakan Ünal Üstel, Kırgızistan’da düzenlenen Global Models International ve Kids Fashion Week Kyrgyzstan organizasyonlarında KKTC’yi temsil eden Mukaddes Gaziköylü’yü tebrik etti.

Başbakan Ünal Üstel, Kırgızistan’da düzenlenen Global Models International ve Kids Fashion Week Kyrgyzstan organizasyonlarında KKTC’yi temsil eden Mukaddes Gaziköylü’yü tebrik etti.

Gaziköylü, Next Face Model International 2026 yarışmasında elde ettiği 1st Runner-Up unvanıyla uluslararası platformda önemli bir başarıya imza attı.

Sosyal medya paylaşımı yayımlayan Üstel, genç yeteneğin kazandığı derecenin ülkeye gurur yaşattığını belirterek, bu başarının gençlerin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, Mukaddes Gaziköylü’ye başarılarının devamını dilerken, ailesine, eğitmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.