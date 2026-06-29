Başbakan Üstel: Kıbrıs Türk basınına ve ülkemizin toplumsal belleğine çok kıymetli katkılar sunmuştur

Başbakan Ünal Üstel, araştırmacı gazeteci ve insan hakları savunucusu Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, araştırmacı gazeteci ve insan hakları savunucusu Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Üstel, Uludağ’ın Kıbrıs Türk basınına ve ülkenin toplumsal belleğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kayıpların izinin sürülmesi ve insan hikâyelerinin gün yüzüne çıkarılması adına sergilediği ilkeli duruşun hafızalarda yer edindiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm basın camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Üstel’in mesajı şöyle:

“Araştırmacı gazeteciliği ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda da saygın bir yer edinen Sevgül Uludağ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sevgül Uludağ, Kıbrıs Türk basınına ve ülkemizin toplumsal belleğine çok kıymetli katkılar sunmuştur. Kayıpların izinin sürülmesi ve insan hikayelerinin gün yüzüne çıkarılması adına bir sorumluluk üstlenerek ortaya koyduğu ilkeli duruşuyla hafızalarda yer edinmiştir. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm basın camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.”