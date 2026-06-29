Başbakan Üstel: Kıbrıs Türkü, Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak gibidir

Kabulde bir konuşma yapan Üstel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu’yu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten, misafir etmekten ve böylesine önemli bir Barış ve Diplomasi Forum…

Kabulde bir konuşma yapan Üstel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu’yu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten, misafir etmekten ve böylesine önemli bir Barış ve Diplomasi Forumu’nda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde Türkiye’nin desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Üstel, “Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesini verirken her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteğini yanında buldu. O destek sayesinde 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuştu. O günden bugüne gelene kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kurdu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin KKTC’nin kalkınması için her alanda destek verdiğini belirten Üstel, “Devletimizi daha ileriye taşımak, insanımızın refahını artırmak, ekonomimizi güçlendirmek, turizmimizi geliştirmek ve eğitimimizi daha iyi noktalara ulaştırmak amacıyla her yıl Türkiye Cumhuriyeti ile yeni protokoller imzalıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük projelerde Türkiye’nin desteğini her zaman yanımızda görüyoruz. Savunma alanında da Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir ülke olmuştur.” diye konuştu.

2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasının KKTC açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Üstel, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdiği büyük desteklerle birlikte 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduk. O günden bugüne Türk dünyasıyla iç içe olduk. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in verdiği destek sayesinde artık Azerbaycan’da devlet protokolüyle karşılanıyor, devlet protokolüyle uğurlanıyor ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında gözlemci üye olarak yerimizi alıyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Üstel, “Bizi ulusal davamızda hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türkü, Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak gibidir. Hiçbir zaman birbirinden ayrılmaz. Bu birliktelik içerisinde Azerbaycan ile birlikte ‘Üç devlet, tek millet’ anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm vizyonunu yineleyen Üstel, “Biz Türkiye Cumhuriyeti ile eş güdüm içerisinde hareket ediyoruz. Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü savunuyoruz. Artık dünyanın bilmesi gerekir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki halk, iki devlet ve iki demokrasi vardır. Bu mücadeleyi yine hep birlikte vereceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği noktaya ulaşacağına yürekten inanıyorum.” dedi.