Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı.

Toplantıda, ülkede meydana gelebilecek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları, yangınlarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ve sığınak altyapısına ilişkin mevcut durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda, Mobil Komuta Merkezi’nde yer alan toplantı sonrası ülkede faaliyet gösteren GSM şirketleri ile “Acil Durum Uyarı Sistemlerinin Oluşturulmasına Yönelik İş birliği Protokolü” imzalandı.

Protokole, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Bireysel Satış Müdürü Tunç Mec imza koydu.

İmza töreni ardından sığınak tanıtım filmi gösterildi, sığınaklarla ilgili sunum yapıldı ve konteynerler gezildi.

Program kapsamında düzenlenen Metehan Tahliye Tatbikatı da başarıyla tamamlandı.

-Balaban

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, protokol imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Balaban, afet ve acil durum yönetiminde hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, özellikle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Balaban, GSM operatörleri ile imzalanan “Acil Durum Uyarı Sistemleri Oluşturulmasına Yönelik İş birliği Protokolü” sayesinde, afet, yangın, deprem ve diğer acil durumlarda vatandaşlara hızlı ve etkin şekilde bilgilendirme yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Balaban, yeni sistemin, acil durumlarda cep telefonu kullanıcılarına bölgesel ve anlık uyarı mesajlarının ulaştırılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Balaban, BTHK ya da teşekkür etti.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, KKTC’nin değerlerine sahip çıkmak için iş birliklerini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade ederek, bugün bu kapsamda imzalanan protokolün önemine vurgu yaptı. Tüz, ülke ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

-Meç

Kuzey Kıbrıs Turkcell Bireysel Satış Müdürü Tunç Meç de, bu alandaki iş birliğinin kıymetli olduğuna vurgu yaparak, bu iş birliklerinin devam edeceğini ve kamu yararı için fayda farkındalık yaratacak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

-Tatbikat başarıyla tamamlandı

Programın son bölümünde gerçekleştirilen Metehan Bölgesi Tahliye Tatbikatı ise ilgili kurumların katılımıyla başarıyla icra edildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği oluşturulan acil durum karşısında tahliye, yönlendirme, haberleşme ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikatta, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumun afetlere hazırlık düzeyinin artırılması açısından önemli kazanımlar sağlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarının ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceği ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlere devam edileceğini kaydetti.

-Balaban

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplantısını Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Mobil Komuta Aracı’nda gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda, ülkenin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi konuyu ele aldıklarını ve önemli kararlara imza attıklarını ifade eden Balaban, bu kararları ve yürütülen çalışmaları şöyle paylaştı:

“İlk olarak, kamp kapsamında yürütülen faaliyetlerimizi değerlendirdik. Ülkede yaşanması muhtemel afet ve acil durumlara karşı, KKTC Afet Yönetimi Sistemi’nin işleyişini düzenleyecek ulusal bir müdahale planı oluşturulmuştur.

KKTC Afet Müdahale Planı ile bakanlık, kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlarda yürütecekleri görevler belirlenmektedir.

Planda, meydana gelmesi muhtemel afet türüne göre Ana Hizmet Grupları ve Destek Hizmet Grupları belirlenmiştir. Bilindiği üzere, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 03 Mart 2026’da aldığı karar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (AADYK) başkanlığı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir.

Bu kararın ardından, kamp kapsamında bugüne kadar üç toplantı gerçekleştirdik. İlgili toplantılarımızı 6 Mart, 17 Mart ve 31 Mart tarihlerinde icra ettik. Bu çalışmalar, hem teşkilatımızın hem de toplumumuzun afet bilincini ve müdahale yeteneğini güçlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır ve aralıksız sürdürülecektir.”

Balaban, mevsim itibarıyla en hassas konulardan biri olan yangınlarla ilgili yürütülen çalışmaları da ayrıntılı şekilde gözden geçirdiklerini söyledi.

Yaz aylarına girilen bu günlerde art arda 12 yangın meydana geldiğini ve teşkilatın bunların 9‘una müdahalede bulunduğunu belirten Balaban, kış mevsiminin bol yağışlı ve verimli geçmesi, bu yaz bitki örtüsünün yoğunlaşmasına yol açtığını ve bunun da ileriki dönemde yangınlar açısından oldukça sert bir yaz mevsimiyle karşı karşıya oldukları anlamına geldiğini kaydetti.

Balaban, yangınlar için duyarlı olunması, araçlardan sigara izmaritlerinin dışarıya atılmaması çağrısı yaptı.

Bu nedenle bu yıl her zamankinden çok daha hassas olmak durumunda olduklarını belirten Balaban, şöyle devam etti:

“Bizler müdahaleci kurum olarak, hazırlık seviyemizi en üst düzeyde tutuyor ve ekiplerimizi bu yönde teyakkuz halinde bekletiyoruz. İlgili tüm kurumlarımızla sıkı bir koordinasyon içinde önleyici ve müdahaleye yönelik tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz. Bu vesileyle halkımızı da yangın riskine karşı azami dikkat ve duyarlılığa, en küçük bir ihmalden dahi kaçınmaya davet ediyoruz.”

Balaban, Ekim ayında gerçekleştirmeyi planladıkları kapsamlı tatbikatın hazırlıklarını da görüştüklerini ifade etti.

“Bu tatbikat, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu, müdahale hızımızı ve hazırlık seviyemizi gerçeğe en yakın koşullarda test etme imkanı sunacaktır.” diyen Balaban, tatbikatın ayrıntılarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca, halkın güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir adım daha attıklarını ifade eden Balaban, GSM şirketlerine, BTHK tarafından Ulusal Uyarı Sistemi altyapısını kurma zorunluluğunun getirilmesini kararlaştırdıklarını ve bu doğrultuda, GSM şirketleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim Vodafone ile protokol imzalandığını belirtti.

Balaban, sistem sayesinde, bir afet veya acil durumda vatandaşların cep telefonlarına yüklenecek uygulama üzerinden hızlı, doğrudan ve eş zamanlı uyarılar ulaştırılabileceğini kaydetti.

“Bu, erken uyarı kapasitemiz açısından kritik bir adımdır.” diyen Balaban, ülkede acil durumlarda kullanılmak üzere getirilecek yaşam konteynerlerinin elektrik altyapısı için denetim muafiyeti sağlanması konusunda girişim yapılması kararı alındığını belirtti.

Balaban, bu düzenlemenin, bir afet anında ihtiyaç sahibi vatandaşlara geçici barınma imkanının en kısa sürede ve gecikmeksizin sunulabilmesini sağlayacağını söyledi.

Balaban, tüm bu çalışmaların ortak amacının; halkın can güvenliğini korumak ve ülkenin her türlü afet ve acil duruma karşı hazır olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.