Başkan Ceyhun Kırok, Karaağaç Köy Kadın Kursu Sergisinin Açılışını Yaptı

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Karaağaç Köy Kadın Kursu Sergisi'nin açılışına katılarak serginin açılışını gerçekleştirdi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Karaağaç Köy Kadın Kursu Sergisi'nin açılışına katılarak serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi alanını gezen Başkan Kırok, kursiyer kadınların büyük emek ve özveriyle hazırladığı el işi ürünleri tek tek inceleyerek üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlarla sohbet eden Kırok, kurs sürecine ilişkin talep ve önerileri de dinledi.

Etkinlik sırasında kurs faaliyetlerinin daha verimli yürütülebilmesi adına dile getirilen ihtiyaç ve eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirten Başkan Kırok, belediye olarak kadınların her alanda güçlenmesini önemsediklerini ifade etti.

Kadınların üretime katılmasının hem aile ekonomisine hem de toplumsal yaşama önemli katkılar sağladığını vurgulayan Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin kadınlara yönelik eğitim, üretim ve sosyal projeleri desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Karaağaç Köy Kadın Kursu Sergisi, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşlarla buluştururken, ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.