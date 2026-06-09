İncelemelerinin ardından bölgedeki kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Kırok, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinledi.
Vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kırok, “Halkımızın düşüncelerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir. Çatalköy-Esentepe’yi hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Kırok Atatürk Büstünü İnceledi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
KIBRIS 20
İncelemelerinin ardından bölgedeki kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Kırok, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kırok, “Halkımızın düşüncelerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir. Çatalköy-Esentepe’…
Kaynak: Gündem Kıbrıs