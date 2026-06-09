Başkan Kırok Atatürk Büstünü İnceledi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

KIBRIS 20

Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 16:41 | Güncellendi: 09.06.2026 17:32 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

İncelemelerinin ardından bölgedeki kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Kırok, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kırok, “Halkımızın düşüncelerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir. Çatalköy-Esentepe’…

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İncelemelerinin ardından bölgedeki kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Kırok, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kırok, “Halkımızın düşüncelerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir. Çatalköy-Esentepe’yi hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.