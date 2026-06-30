Başkan Sadıkoğlu festival alanında esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte 54. Geleneksel İskele Festivali alanını ziyaret ederek stant açan esnaf ve festivale katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte 54. Geleneksel İskele Festivali alanını ziyaret ederek stant açan esnaf ve festivale katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Festival alanını gezen Başkan Sadıkoğlu, stantları tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Sadıkoğlu, festival coşkusunu katılımcılarla birlikte paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konuşan Sadıkoğlu, 54. Geleneksel İskele Festivali'ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivale katkı sağlayan esnaf ile katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.