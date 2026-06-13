Basketbol Kadınların en büyüğü ASB

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Final Serisi’nin üçüncü ve son karşılaşmasında Akdeniz Spor Birliği, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 73-65 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Final Serisi’nin üçüncü ve son karşılaşmasında Akdeniz Spor Birliği, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 73-65 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelede baştan sona üstün bir performans ortaya koyan yeşil-beyazlı ekip, taraftarının da desteğiyle kupaya uzanan taraf oldu. Akdeniz Spor Birliği, maç içerisinde yakaladığı 18 sayılık farkı iyi değerlendirerek rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermedi ve sezonun en önemli galibiyetini alarak şampiyonluğunu ilan etti.

ASB ilk yarıda farkı açtı

Karşılaşmaya etkili başlayan ASB, ilk periyodu Beren Ögen’in skorer oyunuyla 23-16 önde geçti. İkinci çeyrekte savunmada rakibine büyük üstünlük kuran yeşil-beyazlılar, 18-9’luk seriyle devre arasına 41-25’lik avantajla girdi. İlk yarının yıldızı olan Beren Ögen, 15 sayılık katkısıyla takımını sürükleyen isimlerin başında geldi.

Gençler Birliği mücadeleyi bırakmadı

İkinci yarıda oyuna ortak olmaya çalışan Caesar Larnaka Gençler Birliği, özellikle Rümeysa Elma’nın etkili performansıyla farkı eritmeye çalıştı. Üçüncü periyotta 8 sayı bulan Rümeysa Elma, takımını maçın içinde tutmayı başardı.

Ancak Akdeniz Spor Birliği, son bölüme 60-46 üstün girerek avantajını korudu. Son çeyrekte de büyük mücadele ortaya koyan Larnaka temsilcisi, farkı kapatmak için yoğun çaba sarf etse de ASB üstün tecrübesiyle oyunu kontrol altında tuttu ve parkeden 73-65 galip ayrıldı.

Ernestine ve Rümeysa Maça Damga Vurdu

Şampiyon Akdeniz Spor Birliği’nde Tchateu Ernestine Nkweti, 12 sayı ve 17 ribaundluk performansıyla pota altında büyük fark yarattı. Takımın hücumdaki önemli isimlerinden Beren Ögen de kritik anlarda ürettiği sayılarla galibiyette önemli rol oynadı.

İskele ekibinde ise Rümeysa Elma, 19 sayı ve 10 ribaundluk double-double performansıyla takımının en etkili ismi olurken, gösterdiği mücadele takdir topladı.

Kupa ASB’nin

Büyük Kadınlar Ligi Final Serisi’nde ilk iki maçın ardından 1-1 eşitlikle girilen üçüncü karşılaşmada hata yapmayan Akdeniz Spor Birliği, seriyi 2-1 kazanarak 2025-2026 sezonunun şampiyonu olmayı başardı.