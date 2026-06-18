Basketbol U14 Erkek ve Kızlarda şampiyonlar belli oldu; U14’lerde Levent üstünlüğü

TTEC U14 Erkekler Ligi ile TTEC U14 Kızlar Ligi’nde Levent Spor Kulübü Kız ver Erkek takımları şampiyonluğa ulaşarak büyük başarı elde ettiler.

TTEC U14 Erkekler Ligi ile TTEC U14 Kızlar Ligi’nde Levent Spor Kulübü Kız ver Erkek takımları şampiyonluğa ulaşarak büyük başarı elde ettiler.

Erkekler final serisinde Levent Spor Kulübü U14 Erkek Takımı, rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 60-51 mağlup ederek şampiyon oldu. TTEC U14 Kızlar Ligi’nde ise Levent Spor Kulübü final serisinde Base Kyrenia ile karşı karşıya geldi.

Levent Spor Kulübü U14 Kız Takımı, iki maçta da üstün bir oyun sergileyerek TTEC U14 Kızlar Ligi’nde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Final maçlarından sonra düzenlenen kupa töreninde KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile TTEC Direktörü Raif Kutalp tarafından Levent Spor Kulübü oyuncuları ve teknik ekibine kupa ve madalyaları takdim edildi.