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Bavi Tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi

DÜNYA 6
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 14:48 | Güncellendi: 14.07.2026 13:16 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Xinhua ajansının haberine göre, Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde alarm durumu sürüyor.
Bavi Tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi

Xinhua ajansının haberine göre, Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde alarm durumu sürüyor.

Tayfunun vurduğu Liaoning'de 260 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildi.

Eyaletin başkenti Şenyang'da sel tehlikesine karşı "kırmızı alarm" verilirken açık hava etkinlikleri, toplu organizasyonlar ve bazı tren seferleri de iptal edildi.

Cilin eyaletinde de eğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı tren seferlerinin aksayabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan, tayfunun en güçlü şekilde etkili olduğu eyaletlerden Cıciang'da 2,2 milyon, Fucien'de ise yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs