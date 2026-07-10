Bayraktar: KKTC elektrik bolluğuna kavuşacak

Yusuf Bahadır AYDIN

Yusuf Bahadır AYDIN

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğal gaz boru hattına ilişkin imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nın, KKTC’nin enerji geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.

KKTC-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Bayraktar, projenin hayata geçmesiyle KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, elektrik üretiminde yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasında ortak tarih, stratejik iş birliği, dayanışma ve kalkınma anlayışına dayanan çok yönlü bir ilişki bulunduğunu ifade eden Bayraktar, Kıbrıs Türk halkının enerji ihtiyacının karşılanması için bugüne kadar önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bayraktar, KKTC’ye toplam 7 mobil elektrik santralinin sevk edilerek kurulumlarının tamamlandığını, santrallerin kesintisiz çalışmasına yönelik desteğin de sürdüğünü kaydetti.

Son 5 yıldır KKTC’nin ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtın Türkiye’deki kamu şirketleri aracılığıyla tedarik edildiğini belirten Bayraktar, “Bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Hat Anamur’dan Teknecik’e uzanacak

Enerji arz güvenliğinin ekonomik kalkınma, milli güvenlik ve toplumsal refah açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, KKTC’nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetle karşılanması için yeni bir aşamaya geçileceğini söyledi.

Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının ardından deniz altından geçecek doğal gaz boru hattına ilişkin çalışmaların başlayacağını belirten Bayraktar, hattın yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olacağını açıkladı.

Bayraktar, hattın 97 kilometresinin deniz altında, 4 kilometresinin ise karada inşa edileceğini, güzergâhın Anamur’dan başlayarak Teknecik’e ulaşacağını bildirdi.

Proje kapsamında iki adet 22 inçlik boru hattı inşa edilmesinin planlandığını ifade eden Bayraktar, sistemin çift yönlü olarak tasarlanacağını söyledi.

Bayraktar, “Hattı yalnızca Türkiye’den adaya doğal gaz taşıyacak şekilde değil, gelecekte bölgede ortaya çıkabilecek bir doğal gaz kaynağını Türkiye’ye ve oradan Avrupa’ya ulaştırabilecek şekilde tasarlayacağız.” diye konuştu.

Doğal gaz elektrik üretiminde kullanılacak

Adaya ulaştırılacak doğal gazın öncelikli olarak elektrik üretiminde kullanılacağını belirten Bayraktar, projenin KKTC’nin enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacağını kaydetti.

Bayraktar, doğal gaz hattının kesintisiz elektrik arzını güçlendireceğini ve Türkiye ile KKTC arasındaki stratejik iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyacağını söyledi.

Türkiye’nin enerji vizyonunun yalnızca doğal gaz altyapısıyla sınırlı olmadığını dile getiren Bayraktar, ulaşım, turizm, tarım ve binalar başta olmak üzere ekonominin farklı alanlarında elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

KKTC’nin de benzer bir vizyonla hareket ettiğini belirten Bayraktar, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla elektrik talebinin artacağına dikkati çekti.

Bugün atılacak adımın gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Bayraktar, projenin petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine de önemli katkı sunacağını vurguladı.

Bayraktar, “Getireceğimiz doğal gazla KKTC’nin elektrik bolluğuna kavuşacağına inanıyoruz. KKTC, net elektrik ihracatçısı bir ülke konumuna gelebilecek. Bu proje, bu yönüyle de tarihi bir nitelik taşıyor.” dedi.

Doğal gaz boru hattının KKTC için “asrın projelerinden biri” olabileceğini ifade eden Bayraktar, projeye vizyonuyla yön veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Bayraktar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri rahmetle andı, gazilere sağlıklı ömürler diledi.