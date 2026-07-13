Bazı bölgelerde 2 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması ile “Akım Temini Projesi” kapsamında bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması ile “Akım Temini Projesi” kapsamında bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Gönyeli, Vadili, Akdoğan ve çevresindeki bazı bölgeler etkilenecek.

Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle:

Gönyeli Canbolat Sokak, Açıkgöz Sokak ve civarı

Nergisli köyü

Geçitkale Havaalanı

İnönü Kavşağı bölgesi

Vadili köyü

Vadili Ağıllar

Vadili Sanayi Sitesi

Paşaköy Ağıllar

Bölgedeki su motorları ve askeri birlik

Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları

Akdoğan köyü

Akdoğan askeri tesisleri

Aket tesisleri bölgesi

Su kuyuları

Yiğitler yolu

KIB-TEK, kesintilerin planlı çalışmalar nedeniyle yapılacağını belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verileceğini kaydetti.